Winona Willy Bagikan Pengalaman Menyusui, ASI Sempat Seret dan Tak Kental

JAKARTA - ASI merupakan nutrisi terbaik yang dibutuhkan oleh bayi usai lahir ke dunia. Sejak 2003, Pemerintah Indonesia bahkan sudah menerapkan wajib ASI selama 6 bulan lamanya.

Akan tetapi, memberikan ASI pada buah hati tidak semudah yang dibayangkan. Ada kalanya para ibu baru mengalami kendala dalam produksi ASI.

Hal itu juga dialami oleh artis Winona Willy. Adik dari Nikita Willy ini mengaku pernah mengalami kesulitan memberikan ASI pada buah hatinya. ASI seret dan jumlah yang minim membuat Winona sempat bingung bagaimana caranya untuk memberikan nutrisi bagi tumbuh kembang anaknya.

“Dulu aku pernah ngalamin ASI seret, sudah coba berbagai cara tapi ASI tetap belum lancar juga," ungkap Winona Willy.

Sampai akhirnya, wanita yang akrab disapa Nona ini bertemu dengan temannya. Dia mengaku mendapat resep turun temurun yang terdiri dari fenugreek, daun katuk, daun kelor, dan ikan gabus, yang bisa dikonsumsi rutin agar produksi serta kualitas ASI semakin meningkat.

"Akhirnya saya ketemu teman saya yang memang dia ini dari kakek neneknya turun temurun selalu memberi ASI ke anak nya. Dan teman saya tersebut ngasih tau resep ramuan tradisional untuk rutin dikonsumsi agar ASI lancar dan kualitas ASI meningkat.” jelasnya.

Kala itu, Nona mengaku tak masalah ketika harus menghabiskan waktu lama untuk membuat jamu dari ramuan tersebut. Pasalnya, setelah di konsumsi, produksi dan kualitas ASI-nya semakin meningkat.

"Walaupun memakan waktu untuk membuat jamu tersebut, saya tetap lakukan karena demi anak. Ternyata hasilnya bagus ASI menjadi banyak dan kental," ujarnya.

Tak ingin sukses menyusui sendirian, Nona pun memilih untuk membagikan resep yang sama untuk para wanita di luar sana. Khususnya yang memiliki masalah pada produksi ASI.

Keinginannya itu membuat Nona pun bekerja sama dengan rekannya untuk memproduksi resep jamu tersebut dalam kemasan siap minum yang diberi nama Claire Quincy ASI Booster.