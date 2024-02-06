Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Curhat Pilu Bella Bonita yang Belum Bisa Menyusui Anaknya Usai Lahir ke Dunia

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 06 Februari 2024 |05:39 WIB
Curhat pilu Bella Bonita yang belum bisa menyusui anaknya usai lahir ke dunia (Foto: Instagram/bellabonita_r.a)
JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan Denny Caknan dan Bella Bonita. Mereka baru saja dikaruniai anak pertama pada Senin, 5 Februari 2024.

Lahir prematur, Bella Bonita pun mengungkap kondisi terkini putrinya yang masih harus menjalani perawatan intensif di Neonatal Intensive Care Unit (NICU). Bahkan ia harus bersabar menanti pertemuannya dengan sang putri.

Perempuan 24 tahun ini pun mengungkap kesedihannya yang belum bisa menggendong putrinya dan menyusui secara langsung setelah proses persalinan. Melalui akun Instagramnya, Bella Bonita tampak membagikan foto saat ASI-nya diberikan melalui spuit atau alat suntik

"Minum asinya sementara gini dulu ya dek. Ya Allah pengen gendong kasih asi adek langsung," tulis Bella Bonita dikutip dari unggahan Instagram story akun pribadinya @bellabonita_r.a, Selasa (6/2/2024).

Bella Bonita

Bella juga membagikan foto sang putri yang masih berada di ruang NICU dengan wajah yang masih ditutupi. Curhat pilu Bella Bonita yang ingin segera menggendong dan memeluk putrinya menimbulkan rasa sesak di dada.

"Adek sayang kuat. Mama pengen gendong peluk adek. Belum kesampaian. Ya Allah paringi sehat," ujarnya.

