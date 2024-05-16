Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Dihujat Gegara Dugaan Minta Endorse Pernikahan

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid kembali menjadi sorotan. Pasalnya baru-baru ini, anak keempat dari keluarga Gen Halilintar ini melamar kekasihnya di Toscana Valley Khao Yai, Thailand.

Momen romantis saat Thariq melamar gadis yang akrab disapa Aal itu bahkan terlihat dalam akun Instagram pribadinya.

Sayangnya, mendadak kebahagiaan tersebut harus tercampur dengan hujatan usai seorang Event Organizer diduga mengajak vendor pernikahan dan brand untuk membantu jalannya acara bahagia mereka. Tulisan pihak EO tersebut membuat Thariq dan Aal diduga meminta endorse pernikahan.

"Lancar2 smpai hari H ya @thariqhalilintar and @aaliyah.massaid. Ada apa ya kira2 thor aal bareng @slav***anagement dan @amra***zer Yg kepo buruan chat aku ya [sic!]," tulis akun sarah.. yang diunggah ulang oleh @lambe__danu.

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid dihujat gegara dugaan minta endorse pernikahan (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)





"Vendor atau brand Yang mau join dalam acara thor dan aal bisa dm aku ya," sambungnya.

Tak butuh waktu lama, usai diunggah oleh akun gosip, postingan tersebut langsung dipenuhi hujatan dari para netizen. Bahkan muncul sindiran pedas untuk pasangan yang tengah berbahagia tersebut.

"Ku kira klo kaya gitu brand2 atau vendor2 nya yg ngajuin diri utk kerja sama, ternyata artis nya yg minta kerja sama," sambung _bella***.

"Old money katanya yang rumahnya aja pake lift dan pengusaha yang bahkan usaha keluarganya aja banyak di luar negeri tapi ngemis sponsor," sambung heii***.