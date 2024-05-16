Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Dihujat Gegara Dugaan Minta Endorse Pernikahan

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |09:50 WIB
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid Dihujat Gegara Dugaan Minta Endorse Pernikahan
Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid dihujat gegara dugaan minta endorse pernikahan (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid kembali menjadi sorotan. Pasalnya baru-baru ini, anak keempat dari keluarga Gen Halilintar ini melamar kekasihnya di Toscana Valley Khao Yai, Thailand.

Momen romantis saat Thariq melamar gadis yang akrab disapa Aal itu bahkan terlihat dalam akun Instagram pribadinya.

Sayangnya, mendadak kebahagiaan tersebut harus tercampur dengan hujatan usai seorang Event Organizer diduga mengajak vendor pernikahan dan brand untuk membantu jalannya acara bahagia mereka. Tulisan pihak EO tersebut membuat Thariq dan Aal diduga meminta endorse pernikahan.

"Lancar2 smpai hari H ya @thariqhalilintar and @aaliyah.massaid. Ada apa ya kira2 thor aal bareng @slav***anagement dan @amra***zer Yg kepo buruan chat aku ya [sic!]," tulis akun sarah.. yang diunggah ulang oleh @lambe__danu.

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid

Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid dihujat gegara dugaan minta endorse pernikahan (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)


"Vendor atau brand Yang mau join dalam acara thor dan aal bisa dm aku ya," sambungnya.

Tak butuh waktu lama, usai diunggah oleh akun gosip, postingan tersebut langsung dipenuhi hujatan dari para netizen. Bahkan muncul sindiran pedas untuk pasangan yang tengah berbahagia tersebut.

"Ku kira klo kaya gitu brand2 atau vendor2 nya yg ngajuin diri utk kerja sama, ternyata artis nya yg minta kerja sama," sambung _bella***.

"Old money katanya yang rumahnya aja pake lift dan pengusaha yang bahkan usaha keluarganya aja banyak di luar negeri tapi ngemis sponsor," sambung heii***. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/33/3158572/thariq_halilintar-mIZf_large.jpg
Romantis, Thariq Halilintar Beri Aaliyah Massaid Kado Mobil Mewah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/23/33/3149482/angelina_sondakh_dan_aaliyah_massaid-N8ST_large.jpg
Reaksi Angelina Sondakh saat Aaliyah Massaid Dikritik Imbas Kondangan usai Lahiran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/17/33/3148088/aaliyah_massaid-OcES_large.jpg
Aaliyah Massaid Kesal Dicap Tak Peduli Anak karena Datang ke Nikahan Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/16/33/3147714/aaliyah_massaid-31ES_large.jpg
Baru 3 Hari Melahirkan, Aaliyah Massaid Hadir di Pernikahan Al Ghazali dan Alyssa Daguise
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/33/3146930/aaliyah_massaid_dan_thariq_halilintar-Ffxm_large.jpg
Aaliyah Massaid Melahirkan Anak Pertama, Thariq Halilintar Unggah Foto Romantis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3133908/thariq_halilintar-lZ3o_large.jpg
Haru, Thariq Halilintar Sungkeman dengan Tiga Ibu di Acara 7 Bulanan Aaliyah Massaid
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement