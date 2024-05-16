Thariq Halilintar Resmi Lamar Aaliyah Massaid, Netizen: Dulu ke Fuji Kayak Gitu Juga

JAKARTA - Perasaan bahagia tengah dirasakan pasangan kekasih, Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. Pasalnya, hubungan asmara mereka yang baru seumur jagung, sudah mampu dibawa ke jenjang yang lebih serius lagi.

Pada Rabu, 15 Mei 2024, Thariq pun diketahui melamar Aaliyah. Momen tersebut bahkan dibagikan oleh Thariq melalui akun Instagram pribadinya.

"15.05.2024," tulis Thariq pada keterangan foto lamarannya.

Sayangnya, momen bahagia tersebut tidak berlaku bagi para haters. Pasalnya, mendadak banyak netizen yang tak percaya bahwa adik Atta Halilintar itu akan melabuhkan hatinya pada Aaliyah.

Netizen tanggapi sinis Thariq Halilintar yang lamar Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)





Bukan tanpa alasan, pasalnya tahun lalu, Thariq juga sempat melakukan hal serupa pada Fuji.

"Jangan lupa dulu jarwo pernah lamarin fuji juga sampe digendong si fuji segala pake petasan lagi," kata rajaking***.

"Dulu juga ke si Fuji kaya gitu ya," sahut enott***.

"Halah paling nanti juga ujungnya wkwk sama kek uti kan dilamar jga tuh eh ujung2nya," timpal gue.ra***.