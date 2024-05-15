Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandra Dewi Datang Lebih Cepat 1 Jam dari Jadwal Pemeriksaan Dugaan Korupsi di Kejagung

Riana Rizkia , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |10:34 WIB
Sandra Dewi datang lebih cepat 1 jam dari jadwal pemeriksaan kasus dugaa korupsi (Foto: Instagram/sandradewi88)
Sandra Dewi datang lebih cepat 1 jam dari jadwal pemeriksaan kasus dugaa korupsi (Foto: Instagram/sandradewi88)
A
A
A

JAKARTA - Sandra Dewi kembali menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Kedatangannya di Kejagung sendiri berkaitan dengan perkara dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk yang diduga dilakukan oleh suaminya, Harvey Moeis.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan Sandra Dewi tiba di Kejagung pukul 08.00 WIB, padahal ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada pukul 09.00 WIB.

"Yang bersangkutan sudah datang, sekitar jam 8 pagi," kata Ketut Sumedana kepada wartawan, Rabu (15/5/2024).

Sebelumnya, Kejagung sudah sempat satu kali memeriksa bintang film Quickie Express tersebut, tepatnya pada 4 April 2024. Adapun pemeriksaan bulan lalu dilakukan guna mendalami soal rekening suaminya yang sudah diblokir oleh penyidik.

Sandra Dewi

Sandra Dewi datang lebih cepat 1 jam dari jadwal pemeriksaan kasus dugaa korupsi (Foto: Instagram/sandradewi88)

Kuntadi menjelaskan, pemeriksaan Sandra Dewi juga diperlukan untuk mengetahui rekening mana saja yang terindikasi dan tidak dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan suaminya. Hal itu dilakukan, guna meminimalisir kesalahan dalam penyitaan aset.

"Kami lakukan pemanggilan terhadap saksi SD dalam rangka untuk meneliti terhadap beberapa rekening yang telah kami blokir beberapa tempo hari," kata Direktur Penyidikan (Dirdik) Jampidsus Kejagung Kuntadi, di Kejagung, Jakarta, Kamis 4 April 2024.

"Mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait," tandasnya.

(van)

