HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Thariq Halilintar Langsung Video Call Orang Tua Usai Lamarannya Diterima Aaliyah Massaid

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |09:05 WIB
Thariq Halilintar Langsung Video Call Orang Tua Usai Lamarannya Diterima Aaliyah Massaid
Thariq Halilintar langsung video call orang tua usai lamarannya diterima Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Thariq Halilintar baru saja melamar kekasihnya, Aaliyah Massaid di Toscana Valley Khao Yai, Thailand. Momen romantis saat Thariq berlutut di hadapan Aaliyah dan menyodorkan cincin, bahkan diabadikan dalam akun Instagram pribadinya.

Usai lamarannya diterima, Thariq pun langsung menghubungi kedua orang tuanya melalui sambungan video call. Hal itu diketahui dari postingannya di Instagram Story.

Dalam unggahannya, Thariq terlihat membagikan tangkapan layar ketika berbincang dengan kedua orang tuanya, Halilintar Anofial Asmid dan Geni Faruk. Bahkan mereka tampak tersenyum manis ke arah kamera, seolah ikut berbahagia lantaran tak lama lagi Thariq akan segera menyusul sang kakak, Atta Halilintar untuk menikah.

Sebagaimana diketahui, kejutan manis Thariq pada Aaliyah bermula saat putri mendiang Adjie Massaid itu membagikan sebuah foto secarik kertas yang bertuliskan 'Undangan' pada Selasa 14 Mei 2024 di Instagram. Dalam kertas tersebut, terlihat gambar pasangan yang tengah santai berbincang ditemani kopi dengan pemandangan gunung.

Thariq Halilintar dan keluarga

Thariq Halilintar langsung video call orang tua usai lamarannya diterima Aaliyah Massaid (Foto: Instagram/thoriqhalilintar)


"Jadi tiba-tiba orang rumah bang Thor ngirim ini naik motor.. Kirain apa kan.. Ternyata undangan ngopi. TAPIII," ujar Aaliyah pada unggahan tersebut.

"Bukan Thoriq namanya kalo nggak kejutan, jadi intinya saya juga nggak tahu apa hadiah nya. Mari kita lihat besok (kalo aku main hp)," sambungnya.

Di bagian bawah unggahannya, Aal pun membagikan screenshot chat dari kekasihnya yang menyebut akan menjemput dirinya usai subuh. Bahkan ia juga berpesan agar di hari pertemuan mereka, Aal istirahat dari sosial media.

"Besok aku jemput habis subuh. Besok kamu istirahat aja ya dari sosmed, kita ngopi aja seharian," bunyi chat WhatsApp Thariq ke Aaliyah.

