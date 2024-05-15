Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Aaliyah Massaid Diduga Dilamar Thariq Halilintar, Pamer Foto Pakai Cincin

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |20:37 WIB
Aaliyah Massaid Diduga Dilamar Thariq Halilintar, Pamer Foto Pakai Cincin
Aaliyah Massaid diduga telah dilamar Thariq Halilintar (Foto: IG Aaliyah)
A
A
A

JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari pasangan Thariq Halilintar dan Aaliyah Massaid. Di tengah gempuran hujatan netizen yang mengarah kepada pasangan ini, keduanya memilih menepi sejenak untuk menghabiskan waktu bersama. Bukan hanya berlibur melepas penat melainkan Thariq diduga melamar kekasihnya itu.

Hal ini terungkap dari unggahan terbaru Thariq Halilintar. Adik Atta Halilintar itu membagikan foto bersama Aaliyah di tengah hamparan bunga yang indah.

Aaliyah Massaid Diduga Dilamar Thariq Halilintar, Pamer Foto Pakai Cincin

Dalam foto itu, Thariq tampak berlutut di hadapan Aaliyah sembari menyodorkan kotak cincin. Dia juga menggenggam tangan sang kekasih. Keduanya tampak tersenyum semringah menikmati momen bahagia itu.

Sementara di foto lainnya terlihat cincin yang sudah tersemat di jari Aaliyah. Thariq juga tampak mengusap air mata haru yang menetes di pipi kekasihnya

Tak banyak penjelasan yang diungkap Thariq dalam unggahannya. Dia hanya menuliskan tanggal '15.05.2024' dengan membubuhi emoji hati.

Satu hari sebelumnya, Thariq memang sudah memberikan kejutan kepada kekasihnya dengan mengajaknya nongkrong tapi dengan cara yang unik. Aaliyah pun membagikan foto undangan dari Thariq yang ingin mengajaknya bersantai sambil minum kopi.

"JADII tiba-tiba orang rumah bg thor ngirim ini naik motor.. kirain apa kan.. ternyata undangan ngopi," ujar Aaliyah.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
