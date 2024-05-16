Adriel Tjokro Ungkap Momen Berkesan Usai Lolos X Factor Spanyol

JAKARTA - Penyanyi asal Indonesia, Adriel Tjokro, lolos dalam audisi Factor X Espana, ajang X Factor versi Spanyol babak pertama. Suara emasnya membuat penonton dan keempat juri kagum.

Dibalik kesuksesannya, Adriel membagikan momen paling berkesan ketika mengikuti ajang tersebut dan menetap selama kurang lebih lima bulan di Spanyol.

Menurutnya, momen tersebut justru termasuk pada hal sederhana.

Adapun momen tersebut didapat dari salah satu juri Factor X Espana yakni Guillermo Bacernas.

"Momen apa yang paling berkesan dari audisi X Factor saya? Di akhir audisi, saya memeluk keempat juri dan pembawa acara, namun momen yang paling berkesan adalah ketika @guillermo.barcenas memeluk saya dan berkata, “Selamat datang di Spanyol!" tulis pria berkacamata itu di laman Instagramnya, @adrieltjokro, Kamis (16/5/2024).