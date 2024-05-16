Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Adriel Tjokro Ungkap Momen Berkesan Usai Lolos X Factor Spanyol

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |23:02 WIB
Adriel Tjokro Ungkap Momen Berkesan Usai Lolos X Factor Spanyol
Adriel Tjokro lolos X Factor Spanyol (Foto: IG Adriel)
A
A
A

JAKARTA - Penyanyi asal Indonesia, Adriel Tjokro, lolos dalam audisi Factor X Espana, ajang X Factor versi Spanyol babak pertama. Suara emasnya membuat penonton dan keempat juri kagum.

Dibalik kesuksesannya, Adriel membagikan momen paling berkesan ketika mengikuti ajang tersebut dan menetap selama kurang lebih lima bulan di Spanyol.

Adriel Tjokro Ungkap Momen Berkesan Usai Lolos X Factor Spanyol

Menurutnya, momen tersebut justru termasuk pada hal sederhana.

Adapun momen tersebut didapat dari salah satu juri Factor X Espana yakni Guillermo Bacernas.

"Momen apa yang paling berkesan dari audisi X Factor saya? Di akhir audisi, saya memeluk keempat juri dan pembawa acara, namun momen yang paling berkesan adalah ketika @guillermo.barcenas memeluk saya dan berkata, “Selamat datang di Spanyol!" tulis pria berkacamata itu di laman Instagramnya, @adrieltjokro, Kamis (16/5/2024).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/205/3155717/trust-kIJP_large.jpg
Trust, Orkestra Indonesia Raih Golden Award di Ajang Internasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/10/205/3154287/the_sounds_project-Sb9a_large.jpg
Elijah Woods dan Dua Musisi Internasional Siap Meriahkan The Sounds Project 8
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/05/205/3136551/meysha_gobel-J4xr_large.jpeg
Meysha Gobel Debut Internasional, Suara Baru Pop RnB dari Gen Z Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/29/205/3134886/ryza_ahmad_rinema_band-otFe_large.jpeg
Sukses Bersama Judika, Ryza Ahmad Kini Kolaborasi dengan Rinema Band
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/205/3126299/adi_kla_project-4emF_large.jpg
Jaga Kepercayaan Musisi, WAMI Umumkan Jadwal Baru Distribusi Royalti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/23/205/3125259/kolaborasi_dengan_andi_rianto_dimas_supartono_lanjutkan_kiprah_mendiang_ayah-hn2L_large.jpeg
Kolaborasi dengan Andi Rianto, Dimas Supartono Lanjutkan Kiprah Mendiang Ayah
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement