Vidi Aldiano Sebut Peter Holly Layak Jadi Juara X Factor Indonesia Season 4

Vidi Aldiano sebut Peter Holly layak jadi juara di X Factor Indonesia (Foto: Instagram/xfactoridofficial)

JAKARTA - Peter Holly berhasil menjadi pemenang di ajang pencarian bakat X Factor Indonesia Season 4. Kemenangan pria asal Pekanbaru, Riau tersebut bahkan terjadi pada Senin, 1 April 2024 malam.

Vidi Aldiano selaku mentor Peter Holly pun sangat senang bisa membawa piala bersama anak asuhannya tersebut.

"We won! Bersyukur bisa membawa piala juara di season X Factor Indonesia tahun ini, bersama @peterhollyy!" tulis Vidi Aldiano di Instagram @vidialdiano, Selasa (2/4/2024).

Suami dari Sheila Dara ini bahkan menyebut bahwa Peter Holly memang layak dinobatkan sebagai pemenang X Factor Indonesia Season 4. Sebab, ia memang memiliki bakat dalam mengindahkan nada.

"Kerja keras, konsistensi dan kecerdasan dia memanuver nada-nada original setiap minggunya, membuat Peter sungguh layak menjadi pemenang season ini!," jelas Vidi Aldiano.

Tentu, sebagai mentor Vidi Aldiano sangat bangga dan tak lupa ia juga menitipkan pesan kepada Peter Holly. Sebab perjalanan kariernya di industri musik yang sesungguhnya baru akan dimulai.

"I'm very proud of you! Inget semua pesan gue selama kita ada disini. Perjalanan lo baru akan dimulai, Peter! Gue doakan agar lo diberi jalan besar di industri musik Dunia!" tambah Vidi Aldiano.

Pelantun Status Palsu itu juga tak sabar bisa berbagi panggung dengan Peter Holly.