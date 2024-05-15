Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akun IG Fuji Digeruduk Netizen usai Aaliyah Massaid Dibully Oknum Fans

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |14:28 WIB
Akun IG Fuji Digeruduk Netizen usai Aaliyah Massaid <i>Dibully</i> Oknum Fans
Akun Instagram Fuji digeruduk netizen usai Aaliyah Massaid dibully oknum fans. (Foto: Instagram/@fuji_an)
A
A
A

JAKARTA - Unggahan terbaru Fuji di Instagram mendadak dipenuhi hate comment. Banyak netizen meminta sang selebgram untuk ‘mendidik’ penggemarnya agar tidak menghujat artis lain. 

Beberapa komentar pedas misalnya diungkap akun @tiar_fri******* yang menulis, “Coba tolong itu fansnya dibina ya. Nyebelin banget soalnya.” Akun @susmita.***** menambahkan, “Fans lo noh angkut! Rusuh banget di lapak orang.”

Akun @gladysstiara juga berkomentar senada, “Please, bilang sama penggemarmu untuk berhenti membully orang lain.” Akun @acl**** menambahkan, “Fansnya enggak tahu malu banget bjirr.” 

Hujatan yang diterima Aaliyah Massaid bermula dari keterlibatannya sebagai bridesmaid di pernikahan Mahalini dan Rizky Febian. Dia mendampingi Mahalini di hari pentingnya bersama Ziva Magnolya, Tiara Andini, Keisya Levronka, dan Lyodra. 

Banyak oknum fans Fuji yang menilai, putri Reza Artamevia itu tak pantas menjadi bridesmaid karena bukan jebolan Indonesian Idol. Bahkan ada juga yang mempertanyakan bagaimana Aaliyah bisa mengenal pelantun Sial tersebut.

Akun Instagram Fuji digeruduk netizen usai Aaliyah Massaid dibully oknum fans. (Foto: Instagram/@fuji_an)

Sementara lainnya menilai, pernikahan Mahalini dan Rizky Febian kurang viral dan meriah karena tidak mengundang Fuji. “Andai Lini undang Uti pasti enggak bakal gini. Sudah tahu kalau ada Uti pasti trending dan meriah,” ujar seorang warganet.

Saking banyaknya komentar jahat, Mahalini sampai menutup komentar unggahannya di Instagram yang menampilkan foto Aaliyah. Di lain pihak, Aaliyah mengaku, tak pernah membaca komentar jahat yang dilempar oknum fans kepadanya.

Halaman:
1 2
