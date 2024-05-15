Advertisement
HOT GOSSIP

Lyodra Malu Lihat Kelakuan Netizen saat Bully Aaliyah Massaid

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |16:01 WIB
Lyodra Ginting malu lihat kelakuan netizen saat bully Aaliyah Massaid (Foto: IG Lydora)
Lyodra Ginting malu lihat kelakuan netizen saat bully Aaliyah Massaid (Foto: IG Lydora)
JAKARTA - Aaliyah Massaid sempat menjadi sasaran hujatan netizen. Hal itu terjadi ketika dirinya menjadi salah satu bridesmaid atau pengiring pengantin di acara pernikahan Mahalini dan Rizky Febian.

Kala itu bridesmaid Mahalini terdiri dari Tiara Andini, Lyodra, Ziva Magnolya, dan Keisya Levronka. Mereka semua adalah penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Sedangkan Aaliyah Massaid dianggap bukan menjadi bagian dari mereka.

Hujatan netizen itu pun memancing reaksi dari Lyodra yang juga mendampingi Mahalini sebagai bridesmaid. Lyodra mengaku hujatan tersebut membuatnya malu karena melihat perilaku aneh dari netizen.

Lyodra Malu Lihat Kelakuan Netizen saat Bully Aaliyah Massaid

"Sangat, sangat tidak penting. Malu ngelihatnya dan ngebacanya, dan kayak kalian tuh gabut banget dan dipertontonkan dan diperlihatkan," kata Lyodra dikutip dari kanal YouTube Intens Investigasi, Rabu (15/5/2024).

Pelantun lagu "Sang Dewi" itu tak menganggap kelakuan para netizen sangat aneh. Dari sekian banyak cara yang baik untuk mengkritik seseorang dan dengan argumen yang jelas, Lyodra dibuat heran mengapa para penghujat Aaliyah menyampaikan kritik hal yang tidak penting dengan argumen yang tidak jelas. Seolah hanya iseng mengusir kebosanan.

"Ada gitu ya yang gabut, nggak nyambung, aneh, mengkritik orang. Satu hal, nggak penting, saya nggak peduli soalnya gitu-gitu," ucap Lyodra.

