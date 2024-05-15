Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sandra Dewi Kembali Dipanggil Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Suaminya

Selvianus , Jurnalis-Rabu, 15 Mei 2024 |10:23 WIB
Sandra Dewi Kembali Dipanggil Kejagung Terkait Kasus Dugaan Korupsi Suaminya
Sandra Dewi kembali dipanggil Kejagung (Foto: Instagram/sandradewi88)
A
A
A

JAKARTA - Sandra Dewi kembali dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk pada 2015-2022 yang menyeret suaminya, Harvey Moeis.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, jadwal pemeriksaan Sandra Dewi akan digelar pada 09.00 WIB. Namun Sumedana mengatakan, pihaknya belum menerima konfirmasi apakah istri tersangka Harvey Moeis (HM) itu akan hadir atau tidak.

"Kita ada panggilan kepada yang bersangkutan, jam 09.00 pagi ini, namun kami belum dapat konfirmasi mengenai kehadiran yang bersangkutan," kata Ketut Sumadena, Rabu (15/5/2024).

Sumedana mengatakan, pihaknya juga menjadwalkan pemeriksaan beberapa saksi lain dalam kasus tersebut. Akan tetapi, dia belum dapat memerinci siapa saja para saksi yang akan diperiksa hari ini.

Sandra Dewi

Sandra Dewi kembali dipanggil Kejagung (Foto: Instagram/sandradewi88)

"Ada (pemanggilan saksi lain), kami belum dapat datanya dari pidsus. Nanti kalau sudah menjalani pemeriksaan pasti kami rilis," terang Ketut.

Halaman:
1 2
