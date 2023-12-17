Hotman Paris Unggah Video Meriam Bellina, Belum Move On?

Hotman Paris posting video dan foto Meriam Bellina, belum bisa move on?. (Foto: Instagram)

JAKARTA - Hotman Paris membagikan video dan foto Meriam Bellina melalui unggahan Instagramnya. Tampaknya, bayangan Meriam Belina belum hilang dari benak seorang Hotman Paris.

Terhitung sejak tahun lalu, sudah ketiga kalinya pengacara kondang itu mengunggah video wanita yang disebut-sebut sebagai mantan kekasihnya itu.

Bukan hanya Meriam Bellina, Hotman Paris kerap membagikan video dan foto wanita cantik lainnya yang mayoritas menjadi asprinya.

Tapi, sosok Meriam Bellina berbeda lantaran memiliki kenangan tersendiri. Alhasil, netizen heboh ketika video Meriam Bellina muncul di akun Instagram Hotman Paris.

Kali ini, Hotman mengunggah video bintang film Catatan Si Boy itu yang tengah duet dengan Lucky Octavian jebolan Indonesian Idol musim pertama. Keduanya terdengar membawakan lagu berjudul Jangan Pernah Ragukan.