HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ammar Zoni Ungkap Kerinduannya pada Anak Setelah 5 Bulan Tak Bertemu

Selvianus , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |15:35 WIB
Ammar Zoni Ungkap Kerinduannya pada Anak Setelah 5 Bulan Tak Bertemu
Ammar Zoni ungkap kerinduannya pada anak usai 5 bulan tak bertemu (Foto: MPI)
JAKARTA - Ammar Zoni sudah lima bulan belakangan ini tak pernah bertemu dengan dua buah hatinya, Air Rumi dan Amala Puti Hal tersebut terjadi lantaran dia kembali berurusan dengan pihak kepolisian terkait kasus penyalahgunaan narkoba.

Tak bertemu buah hatinya selama lima bulan, jelas membuat Ammar merasa sangat rindu. Bahkan hal itu sempat disampaikan oleh Jon Mathias, selaku kuasa hukumnya.

"Ya kalau dari saya ngomong kerinduan dan belum tercapai, belum ketemu sama anak-anaknya," ujar Jon Mathias saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Senin, 13 Mei 2024.

Sejauh ini, pihaknya mengaku sudah berusaha untuk membujuk Irish Bella agar mau mempertemukan anaknya dengan Ammar. Namun sebagai kuasa hukum, Jon Mathias mengaku hanya bisa menunggu permintaannya tersebut dikabulkan oleh mantan istri kliennya.

Ammar Zoni (MPI)

Ammar Zoni ungkap kerinduannya pada anak usai 5 bulan tak bertemu (Foto: MPI)


"Ya ada lah, cuma kita sudah menyampaikan tetapi kita juga tidak bisa intervensi dia sering ngomong melalui media dan selalu kita dengarkan," jelasnya.

