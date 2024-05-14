Irish Bella Beri Syarat untuk Ammar Zoni Jika Ingin Rujuk

JAKARTA - Pasangan Irish Bella dan Ammar Zoni telah resmi bercerai pada 1 Februari 2024. Irish Bella menggugat cerai Ammar Zoni karena tiga kali berurusan dengan narkoba.

Kendati begitu, perempuan yang akrab disapa Ibel ini tidak menutup hati untuk sang mantan suami.

"Aku sih ngelihat bagaimana gesture-nya gitu ya. Pokoknya aku selalu membuka hati," ucap Irish Bella dikutip dari tayangan Pagi Pagi Ambyar, Selasa (14/5/2024).

Irish Bella pun tak menutup kemungkinan bahwa ia bakal rujuk dan menerima kembali Ammar Zoni, asalkan dengan satu syarat.

Tak muluk-muluk, Irish Bella hanya ingin Ammar Zoni benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Artinya jauh-jauh dari barang haram yang menjebloskannya ke dalam penjara.

"Kalaupun dia mau berbuat baik gitu. Mau benar-benar berubah," ucap Irish Bella.

Selain melihat usaha dari Ammar Zoni, ibu dua anak ini juga akan memasrahkan. Kendati demikian, Irish Bella tidak bisa urusan tersebut kepada Allah.

"Tapi tetap ya aku minta petunjuk sama Allah. Jadi gimana dia seberapa usahanya gitu,” ungkap Irish Bella.

