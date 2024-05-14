Advertisement
HOT GOSSIP

Ira Nandha Jalan Bareng Elmer Usai Heboh Bongkar Perselingkuhan, Netizen Geram

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |09:45 WIB
Ira Nandha Jalan Bareng Elmer Usai Heboh Bongkar Perselingkuhan, Netizen Geram
Ira Nandha jalan bareng Elmer Syaherman usai diselingkuhi (Foto: Ira Nandha)
JAKARTA - Ira Nandha beberapa waktu lalu sempat menghebohkan publik usai membongkar isi chat suaminya, Elmer Syaherman yang diduga berselingkuh dengan seorang pramugari lewat aplikasi Discord.

Netizen pun menduga Ira Nandha akan meninggalkan lelaki yang telah menghianatinya dan memilih untuk berpisah. Namun, dugaan itu nampaknya salah. Sebab, baru-baru ini justru Ira Nandha terlihat bersama Elmer Syaherman di salah satu acara kajian.

Ira Nandha Jalan Bareng Elmer Usai Heboh Bongkar Perselingkuhan, Netizen Geram

Kebersamaan Ira Nandha diunggah ulang oleh akun Instagram @lambe_danu. Dalam video itu, Ira Nanda tampak menyalami seorang wanita dan Ira memang tak terlihat berinteraksi dengan Elmer

Namun karena keduanya terlihat bersama dengan jarak yang cukup dekat, netizen menduga mereka memang datang bersama ke lokasi tersebut.

Netizen pun geram dengan sikap Ira Nandha yang seolah memberikan kesempatan lagi bagi lelaki yang telah menghianatinya.

Video tersebut lantas menuai reaksi pedas dari netizen. Mereka tak habis pikir mengapa Ira kembali jatuh ke pelukan Elmer setelah membongkar aib suaminya.

