Ira Nandha Jalan Bareng Elmer Syaherman Usai Diselingkuhi, Netizen Curiga Balikan

JAKARTA - Ira Nandha kembali jadi sorotan. Baru-baru ini, beredar video dirinya kedapatan jalan berdua dengan pilot sekaligus sang suami, Elmer Syaherman.

Momen itu diunggah akun TikTok, @mpusmiaw_. Video tersebut memperlihatkan sosok Ira Nandha yang tengah hadir di acara halal bihalal yang turut dihadiri sejumlah selebritis muslimah lainnya.

Tak sendirian, di belakang Ira pun ada sosok Elmer yang diduga datang bersama Ira ke acara tersebut.

“Bau-bau balikan ya ibook?,” tulis akun itu, dikutip Senin (13/5/2024).

Tak hanya terlihat datang berdua, Ira dan Elmer juga nampak mengenakan pakaian senada bernuansa earth tone. Ira mengenakan outfit berwarna hijau pastel, sedangkan Elmer hadir dengan baju koko putih dan celana krem.

Meski tak terlihat berdampingan ataupun bergandengan tangan, nampak Elmer dan Ira seperti hadir bersama di acara tersebut. Ira yang telah hadir pun langsung menghampiri sejumlah tamu lainnya salah satunya artis Dini Aminarti.

Momen Ira Nandha kepergok pergi bersama Elmer Syaherman itu pun mengundang komentar para netizen. Warganet tak percaya bila Ira bisa jalan berdua dengan sang suami yang sudah berselingkuh darinya.

