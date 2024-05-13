Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Amanda Zevannya dan Suami Minta Perlindungan ke Komnas Perempuan Usai Alami Perundungan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |20:05 WIB
Amanda Zevannya dan Suami Minta Perlindungan ke Komnas Perempuan Usai Alami Perundungan
Amanda Zevannya dan suami minta perlindungan ke Komnas Perempuan usai alami perundungan (Foto: Wiwie/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Amanda Zevannya dan suami, Gideon Simanjuntak akhirnya menemukan titik terang atas masalah perundungan yang belakangan mereka hadapi. Berbagai upaya dan perjuangan terus dilakukan, salah satunya dengan mengunjungi Komnas Perempuan, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin, (13/5/2024).

Seperti diketahui, nama Gideon Simanjuntak belakangan kembali menjadi sorotan usai ia memutuskan usai memutuskan untuk mengundurkan diri dari pelayanan di Gereja Tiberias Indonesia. Namun, keputusannya itu lantas membuat warganet kembali mengungkit tuduhan kasus kekerasan seksual yang ia lakukan pada 2017 silam.

Saat itu, tepatnya saat masih menjadi pendeta di Gereja Tiberias Indonesia, Gideon mendapatkan tuduhan sebagai pelaku kekerasan seksual.

Tuduhan tak berdasar itu lantas sempat mencemarkan nama baiknya. Bahkan, sang istri, Amanda Zevannya tak pelak menjadi sasaran perundungan warganet.

Apa yang diperjuangkan Amanda dan Gideon hari ini di Komnas Perempuan merupakan satu dari sekian banyak usaha yang mereka lakukan untuk terhindar dari perundungan yang terus menerus menerpa keluarga mereka. Bahkan, tak hanya perundungan terhadap mereka berdua, kedua anak mereka juga turut menjadi sasaran berupa berbagai ancaman.

Amanda Zevannya (Wiwie)

Amanda Zevannya dan suami minta perlindungan ke Komnas Perempuan usai alami perundungan (Foto: Wiwie/MPI)

Namun, Kuasa Hukum Gideon Simanjuntak dan Amanda Zevannya, Johanes Eduard H. Aritonang memastikan, bahwa perjuangan kedua kliennya akhirnya membuahkan hasil. Pasalnya, Komnas Perempuan kini telah memberikan sejumlah acuan dan perlindungan  atas kasus perundungan yang belakangan dialami oleh Amanda Zevannya dan Gideon.

“Jadi hari ini di tanggal 13 Mei 2024, saya selaku kuasa hukum dari pada ibu Amanda Zevannya, dan bapak Gideon Simanjuntak, kami datang ke Komnas Perempuan, sebenarnya untuk mengucapkan terima kasih,” ujar Johanes, saat diwawancara di Komnas Perempuan, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, (13/5/2024).

“Karena hingga saat ini kami sudah mendapatkan apa yang bisa kami pegang sebagai acuan dan membentengi kami terhadap isu-isu yang berkembang, yang mungkin merugikan nama baik klien kami, Amanda Zevannya maupun Gideon Simanjuntak,” sambungnya.

Johanes juga menjelaskan, bahwa pihaknya telah mendapatkan beberapa pernyataan dari Komnas Perempuan yang sangat mereka dukung dan dianggap sangat membantu menjadikan permasalahan Kliennya menjadi terang.

Salah satunya, yakni dengan tidak lagi menggunakan nama Gideon Simanjuntak yang dinilai bisa mencemarkan nama baiknya sehingga memicu perundungan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2016/08/24/33/1471859/amanda-zevannya-lestarikan-badak-jangan-sekedar-kampanye-bNqX31RLeA.jpg
Amanda Zevannya: Lestarikan Badak, Jangan Sekedar Kampanye
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/15/33/648163/UX0UW6BHwD.jpg
Amanda Zevanya Sering Ketiduran Saat Nonton Bola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2012/06/15/33/648108/VdLEJWL8LX.jpg
Amanda Zevanya Tak Minder Jadi Host Bareng Raffi & Olga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/33/3185192//alyssa_daguise-iRe7_large.jpg
Alyssa Daguise Hamil, Maia Estianty Bahagia: Oda dan Ody Menunggu Kamu dengan Sabar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/33/3185180//alyssa_daguise_hamil-OJm1_large.jpg
Selamat, Alyssa Daguise Hamil Anak Pertama setelah 5 Bulan Dinikahi Al Ghazali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/33/3185151//nathalie_holscher-0POR_large.jpg
Nathalie Holscher Perlu Waktu Setahun sebelum Putuskan Lepas Hijab
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement