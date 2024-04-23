Anak Isa Bajaj Ternyata Ditabrak Bukan Alami Perundungan

JAKARTA - Isa Bajaj baru mengungkapkan kronologi dugaan perundungan yang dialami oleh putrinya, Oceana Otty Ceria Prastantyo alias Ceria. Diketahui, Ceria awalnya disebut mengalami perundungan di Alun-alun Magetan usai lebaran kemarin.

Sebelumnya, netizen dengan akun bernama @eofoni, mendesak Isa Bajaj untuk mengungkapkan kronologi perundungan yang menimpa Ceria.

BACA JUGA: Isa Bajaj Resmi Cabut Laporan Kasus Kekerasan yang Menimpa Putrinya

Menurut akun itu, Isa harus menjelaskan secara detail agar tak menimbulkan kesalahpahaman publik atas kejadian yang sudah terlanjur viral.

"Beritanya udah bikin geger gonjang-ganjing publik, minimal dijelaskan ketidaksengajaannya itu gimana. Jabarin kronologinya biar publik juga mengerti," tulis akun tersebut dikutip dari kolom komentar unggahan @isa_bajaj, Selasa (23/4/2034).

Isa Bajaj ternyata ditabrak bukan alami perundungan (Foto: Instagram/isa_bajaj)

"Jangan pas ada masalah gaduh, minta bantu kawalan netizen tapi setelah nemu penyelesaian nggak mau ngasih sebab dan akibatnya," sambung dia.

Menanggapi hal itu, Isa pun langsung membalas komentar akun tersebut. Usut punya usut, kejadian itu rupanya bukan merupakan tindak perundungan sebagaimana yang sudah beredar belakangan ini. Isa menjelaskan kalau Ceria mengalami tabrakan di trotoar dengan Dimas lantaran pelaku tengah terburu-buru.

BACA JUGA: Kasus Kekerasan Anak Isa Bajaj Berujung Damai

"Kejadian versi Mas nya ini, terjadi tabrakan di trotoar, Masnya nabrak Ceria, terkena bagian kakinya, karena nggak melihat serta buru-buru saat itu," tulis Isa Bajaj membalas komentar netizen.