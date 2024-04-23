Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Isa Bajaj Ternyata Ditabrak Bukan Alami Perundungan

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 23 April 2024 |15:05 WIB
Anak Isa Bajaj Ternyata Ditabrak Bukan Alami Perundungan
Isa Bajaj ternyata ditabrak bukan alami perundungan (Foto: Instagram/isa_bajaj)
A
A
A

JAKARTA - Isa Bajaj baru mengungkapkan kronologi dugaan perundungan yang dialami oleh putrinya, Oceana Otty Ceria Prastantyo alias Ceria. Diketahui, Ceria awalnya disebut mengalami perundungan di Alun-alun Magetan usai lebaran kemarin.

Sebelumnya, netizen dengan akun bernama @eofoni, mendesak Isa Bajaj untuk mengungkapkan kronologi perundungan yang menimpa Ceria.

Menurut akun itu, Isa harus menjelaskan secara detail agar tak menimbulkan kesalahpahaman publik atas kejadian yang sudah terlanjur viral.

"Beritanya udah bikin geger gonjang-ganjing publik, minimal dijelaskan ketidaksengajaannya itu gimana. Jabarin kronologinya biar publik juga mengerti," tulis akun tersebut dikutip dari kolom komentar unggahan @isa_bajaj, Selasa (23/4/2034).

Isa Bajaj

Isa Bajaj ternyata ditabrak bukan alami perundungan (Foto: Instagram/isa_bajaj)

"Jangan pas ada masalah gaduh, minta bantu kawalan netizen tapi setelah nemu penyelesaian nggak mau ngasih sebab dan akibatnya," sambung dia.

Menanggapi hal itu, Isa pun langsung membalas komentar akun tersebut. Usut punya usut, kejadian itu rupanya bukan merupakan tindak perundungan sebagaimana yang sudah beredar belakangan ini. Isa menjelaskan kalau Ceria mengalami tabrakan di trotoar dengan Dimas lantaran pelaku tengah terburu-buru.

"Kejadian versi Mas nya ini, terjadi tabrakan di trotoar, Masnya nabrak Ceria, terkena bagian kakinya, karena nggak melihat serta buru-buru saat itu," tulis Isa Bajaj membalas komentar netizen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/20/33/3164065/nunung-uDEy_large.jpg
4 Artis Indonesia Idap Kanker Payudara, Nunung Berhasil Sembuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/33/3160213/jessica_iskandar-WpIA_large.jpg
6 Artis Indonesia Blakblakan Mengaku Hamil di Luar Nikah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/20/205/3156669/makki_ungu-5G7u_large.jpg
Makki Ungu Tanggapi Protes Musisi Dapat Royalti Kecil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/15/205/3155428/ari_lasso-0KJv_large.jpg
7 Penyanyi dan Band Indonesia yang Punya Riders Sederhana, Tak Aji Mumpung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154982/yunita_ababiel-nhbz_large.jpg
Biodata Yunita Ababiel, Pedangdut Senior yang Tutup Usia di 60 Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/33/3154935/pedangdut_senior_yunita_ababiel_meninggal_dunia-7oGP_large.jpg
Innalillahi, Pedangdut Senior Yunita Ababiel Meninggal Dunia di Usia 61 Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement