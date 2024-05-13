7 Artis Cantik Berstatus Janda yang Penampilannya Tetap Stylish Bak Gadis

JAKARTA - Deretan artis cantik berstatus janda yang penampilannya tetap stylish bak gadis. Walau berstatus janda, namun penampilan para artis janda ini tetap menggoda dan selalu mendapat pujian dari warganet.

Lalu siapa saja artis cantik berstatus janda yang penampilannya bak gadis? Yuk, simak ulasan Okezone berikut ini seperti dikutip dari berbagai sumber.

1.Ayu Ting Ting

Ayu Ting Ting menyandang gelar janda di usia yang sangat muda, 21 tahun. Dari pernikahan 21 hari itu, sang pedangdut dikaruniai seorang anak perempuan bernama Bilqis. Meski berstatus janda, Ayu masih tetap tampil stylish seperti ABG.

2.Angel Karamoy

Angel Karamoy menikah dengan Steven Rumangkang di usia 21 tahun, pada 26 Januari 2008. Namun keduanya resmi bercerai, pada 2016. Setelah 8 tahun menjanda, ibu dua anak ini terlihat masih menikmati masa sendirinya.

3.Aura Kasih





Aura Kasih menikah di usia 31 tahun dengan seorang bule Brasil. Namun pernikahan yang dikaruniai satu anak itu berujung perceraian pada 2021. Meski telah berusia 37 tahun, namun penampilan menggoda sang penyanyi tak kalah dari para gadis.

4.Gisella Anastasia





Gisella Anastasia resmi menjanda, pada 23 Januari 2019. Walaupun berstatus janda satu anak, namun bintang film Cek Toko Sebelah ini tetap terlihat awet muda dengan penampilan stylish bak gadis.