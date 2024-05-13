13 Artis Cantik Rela Pindah Agama Mengikuti Keyakinan Suami, Terbaru Ada Mahalini

JAKARTA - Deretan artis cantik rela pindah agama demi suami. Para artis ini mengaku, alasan mereka berpindah agama tak semata karena pasangan, namun karena menemukan kedamaian dalam agama baru tersebut.

Berikut artis cantik rela pindah agama mengikuti keyakinan sang suami seperti dikutip Okezone dari berbagai sumber.

1.Mahalini

Sebelum menikah dengan Rizky Febian, agama Mahalini sempat menjadi perdebatan publik. Namun Sule memastikan bahwa menantunya itu sudah bersyahadat sebelum menikah dengan putranya, pada 10 Mei 2024.

2.Audi Marissa





Audi Marissapindah agama dari Islam menjadi Kristen, setahun sebelum dipinang Anthony Xie, pada 12 September 2022. “Pasangan saya dulu beda keyakinan. Hari ini, dia menjadi murid Yesus,” ujar Anthony dalam Kebaktian HUT GKDI Depok, pada Juni 2021.

3.Marsha Timothy

Marsha Timothy memutuskan bersyahadat sebulan sebelum menikah dengan Vino G. Bastian, pada 20 Oktober 2012. Dia menegaskan, keputusan itu tak ada kaitannya dengan sang suami yang seorang muslim namun karena perjalanan spiritualnya.

4.Asmirandah

Jonas Rivanno sebenarnya sempat menjadi mualaf saat menikahi Asmirandah, pada Oktober 2013. Namun pernikahan itu dibatalkan Pengadilan Agama Depok, pada 18 Desember 2013.





Keduanya kemudian menikah kembali, namun kali ini secara Kristen. Asmirandah dalam podcast Daniel Mananta Network mengaku, keputusannya masuk Kristen karena merasakan jamahan Tuhan.

5.Lulu Tobing

Lulu Tobing memutuskan pindah agama dari Kristen menjadi Islam saat dipinang Danny Rukmana, pada 24 Agustus 2006. Saat bercerai pada 2016, sang aktris tetap teguh dalam iman Islamnya hingga menikah kembali dengan Bani Mulia.