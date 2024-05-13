Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Atta Halilintar Ikut Berduka Atas Musibah Banjir Bandang di Sumatera Barat

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 13 Mei 2024 |15:05 WIB
Atta Halilintar Ikut Berduka Atas Musibah Banjir Bandang di Sumatera Barat
Atta Halilintar ikut berduka atas musibah banjir bandang yang melanda Sumbar (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah wilayah di Sumatera Barat porak poranda akibat banjir lahar dingin yang menerjang. Hal tersebut membuat para publik figur ikut berduka dan memanjatkan doa untuk musibah banjir bandang yang terjadi di Sumbar.

Salah satunya ialah Atta Halilintar. Melalui akun Instagramnya, suami Aurel Hermansyah ini tampak menuliskan doa untuk masyarakat yang ada di Sumbar.

“Pray for Sumatera Barat,” tulis Atta, Senin (13/5/2024).

Bapak satu anak ini memang terkenal peka dan peduli kepada permasalahan kemanusiaan hingga bencana alam. Atta pun mengajak para pengikutnya di sosial media untuk memanjatkan doa untuk para korban bencana banjir bandang di Sumatera Barat.

Atta Halilintar

Atta Halilintar ikut berduka atas musibah banjir bandang yang melanda Sumbar (Foto: Instagram/attahalilintar)

Selain Atta Halilintar, sejumlah selebritis juga ikut prihatin mengenai musibah ini. Di antaranya ada Krisdayanti hingga Shireen Sungkar yang juga menyampaikan duka cita mereka atas musibah banjir bandang di Sumbar. Duka cita itu mereka bagikan di unggahan Insta Story di Instagram.

