HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Ameena Punya Sifat Cemburuan ke Adiknya, Atta Halilintar: Dulu Saya Juga Gitu

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |18:05 WIB
Ameena Punya Sifat Cemburuan ke Adiknya, Atta Halilintar: Dulu Saya Juga Gitu
Ameena punya sifat cemburuan ke adik, persis seperti Atta Halilintar (Foto: Instagram/attahalilintar)
A
A
A

JAKARTA - Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah sudah memiliki dua anak, pasca-menikah pada 3 April 2021.

Memiliki dua anak dengan jarak usia berdekatan, jelaskan membuat Atta dan Aurel kesulitan untuk membuat salah satu diantara buah hatinya tak merasa cemburu. Bahkan Ameena yang baru berusia 2 tahun, disebut memiliki sifat cemburuan pada sang adik, Azura.

"Ada dikit-dikit, namanya adik kakak pasti ada cemburuan nya," kata Atta Halilintar di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (3/5/2024).

Rupanya, saat masih kecil Atta Halilintar juga pernah cemburu kepada adik-adiknya. Oleh karena itu ia mewajarkan sifat cemburuan sang anak.

Ameena

Ameena punya sifat cemburuan ke adik, persis seperti Atta Halilintar (Foto: Instagram/attahalilintar)

"Dlu saya juga gitu pasti ada cuma ya sama adiknya sayang gitu, cuma usil," terang Atta Halilintar.

Selain cemburu dan usil, bocah dua tahun ini juga sudah sangat pintar menirukan sesuatu yang dilihatnya. Oleh karena itu, sebagai orangtua, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah berusaha bersikap baik di depan sang anak.

"Pokoknya apa yang dia lihat di depan dia, itu dia niruin. Iya jadi sampai kita ngomong aja dia suka ngikutin. Misalnya bikin tiktok, misalnya sholat ikut sholat," pungkas Atta Halilintar.

(van)

