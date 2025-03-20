Timnas Indonesia Dibantai Australia, Atta Halilintar: Lemes Banget!

JAKARTA - Timnas Indonesia tertinggal 4-0 dari Australia dalam pertandingan Grup C Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia yang digelar di Sydney Football Stadium, pada Kamis (20/3/2025). Momen tersebut membuat masyarakat bersedih, termasuk Atta Halilintar.

YouTuber sekaligus pencinta sepak bola Tanah Air itu mengunggah kesedihannya usai Timnas Indonesia tertinggal empat gol. “Lemes banget puasa hari ini,” ujarnya sambil mengunggah lambang Garuda lewat akun Instagram pribadinya.

Suami Aurel Hermansyah ini pun tak menuliskan banyak keterangan pada postingan tersebut. Ia juga menunjukan emoji sedih dan lambang bendera Indonesia yang berkibar.

Timnas Indonesia Dibantai Australia, Atta Halilintar: Lemes Banget! (Foto: Instagram/@attahalilintar)

Atta juga membagikan foto dirinya saat menyaksikan pertandingan Timnas Indonesia melawan Australia di kediamannya. Tampak bapak dua anak itu terlihat lemas sembari mengenakan jersey Timnas kebanggaannya.

Meski tertinggal, Atta Halilintar tetap memberikan dukungannya pada Jay Idzes cs. Hasil babak pertama Timnas Indonesia vs Timnas Australia berakhir dengan skor 3-0 untuk The Socceroos.