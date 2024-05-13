Advertisement
Pesan Mendalam Awdella di Single Terbaru

Alan Pamungkas , Jurnalis-Selasa, 14 Mei 2024 |01:01 WIB
Pesan mendalam Awdella di single terbaru (Foto: ist)
JAKARTA - Musisi perempuan dari Jawa Timur, Awdella, telah merilis lagu asli terbaru yang berjudul 'Bagaimana Kabarmu?'. Lagu pop ballad ini dinyanyikan oleh Awdella secara khusus untuk mereka yang masih memiliki kenangan tentang mantan pasangan mereka.

"Aku baru saja putus tapi masih menolak kenyataan. Biasanya dia selalu mengirim kabar setiap hari, tiba-tiba tidak ada kabarnya. Tetapi di akhir lagu ini, ada semacam kebahagiaan manis yang menunjukkan bahwa aku akan menjadi lebih bahagia," kata Awdella.

Lagu berdurasi 4:25 menit ini diciptakan oleh Awdella bersama dengan Audree Dewangga, David Elsandro, dan Yotari Kezia. Barsena dipilih sebagai direktur vokal. Awdella menjelaskan bahwa lagu ini diciptakan ketika mereka berada di Yogyakarta. Secara musikal, dia menjelaskan bahwa lagu ini memiliki perbedaan dengan karyanya sebelumnya.

"Sebelumnya, lagu-lagu saya cenderung menjadi pop ballad, tetapi kali ini ada sedikit pengaruh dari tahun 90-an tetapi tetap dengan nuansa sedih dan vokal yang khas bagi saya," tambahnya.

Halaman:
1 2
