HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kevin Aprilio Berharap Punya Anak Tahun Ini, Usai Menunda Lantaran Kondisi Finansial Tak Stabil

Nurul Amanah , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |17:45 WIB
Kevin Aprilio Berharap Punya Anak Tahun Ini, Usai Menunda Lantaran Kondisi Finansial Tak Stabil
Kevin Aprilio berharap punya anak tahun ini (Foto: Instagram/kevinaprilio)
A
A
A

JAKARTA - Kevin Aprilio sempat menunda untuk memiliki anak, setelah menikah dengan Vicy Melanie pada 2020. Hal tersebut dilakukan mereka lantaran mengalami kondisi finansial yang bisa dikatakan kurang baik.

Fokus keduanya untuk menstabilkan kondisi ekonomi keluarga, membuat pasangan ini pun sepakat menunda momongan. Apalagi kala itu, putra dari Addie MS dan Memes ini sempat mengalami kebangkrutan.

"Kan aku sempat bangkrut yaa, saya berusaha kembalikan tanggungan selama beberapa tahun terus, masih memperbaiki ekonomi juga setelah selesai," ujar Kevin Aprilio di kawasan Kebayoran Lama, belum lama ini.

Vicy Melanie juga menimpali bahwa kondisi finansial dirinya dan Kevin sempat belum stabil sehingga tidak memungkinkan untuk memiliki anak.

"Jadi finansialnya memang sempit belum stabil," timpal Vicy Melanie

Kevin Aprilio

Kevin Aprilio berharap punya anak tahun ini (Foto: Instagram/kevinaprilio)


Terlebih putra Addie MS ini menikah saat pandemi Covid-19 dan harus menjalani dua tahun pernikahan dengan kondisi badai pandemi. Sehingga, dia dan Vicy baru mencoba program kehamilan di Oktober 2022.

Kevin pun berharap program yang terus mereka jalani membuahkan hasil di tahun ini. Sebab, dia dan Vicy sudah merasa siap menjalani kehidupan baru sebagai orangtua.

"Terus kemarin banyak hambatan juga kayak ada Covid-19 jadi kayak belum pas buat program. Kayaknya sekarang udah di tahap siap yaa, semoga aja. Saya sih optimis tahun ini, tapi ya semua balik ke yang di atas," ungkapnya.

Halaman:
1 2
