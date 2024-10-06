Kevin Aprilio Dikaruniai Anak Pertama, Diberi Nama Kimova Dasha Aprilio

Kevin Aprilio dikaruniai anak pertama, diberi nama Kimova Dasha Aprilio. (Foto: Instagram Kevin Aprilio)

JAKARTA - Kevin Aprilio memberikan kabar bahagia. Dia baru saja dikaruniai anak pertama yang lahir pada 5 Oktober 2024.

Kabar bahagia ini pertama kali dibagikan melalui unggahan istrinya, Vicy Melanie. Unggahan itu memperlihatkan momen saat Kevin mendampingi sang istri menjalani proses persalinan.

Kevin sempat menciumi perut istrinya sebelum proses persalinan berlangsung. Kevin tampak mengelus kepala istrinya dengan penuh kasih sayang saat tengah berjuang melahirkan anak mereka.

Tampak pula momen bahagia bercampur haru saat mereka pertama kali bertemu dengan bayi berjenis kelamin perempuan tersebut.

Kebahagiaan juga dirasakan ibunda Kevin, Memes yang tampak semringah sembari memeluk putranya saat pertama kali melihat cucunya.

Melalui keterangan unggahan itu, Vicy dan Kevin menyambut kehadiran anak pertama mereka yang diberi nama Kimova Dasha Aprilio.

"Selamat datang di dunia, Kimova Dasha Aprilio. Tanggal lahir: 05 - 10 - 2024. Berat 3,2 kg. Tinggi 52 cm," tulis Vicky dalam keterangan unggahan @vicymelanie, dikutip Minggu (6/10/2024).