Vicy Melanie Hamil Anak Pertama, Kevin Aprilio Mohon Doa

JAKARTA - Kevin Aprilio datang dengan kabar bahagia. Sang istri, Vicy Melanie, hamil anak pertama.

Kabar ini disampaikan Kevin di laman Instagramnya lewat video pertama mereka melakukan kontrol ke dokter kandungan.

"Hari ini saya dan Vicy ingin menyampaikan kabar yang sangat menggembirakan, tentunya ini blessing banget buat saya dan Vicy, benar-benar nggak nyangka," ujar Kevin Aprilio dikutip Jumat (24/5/2024).

Vicy kemudian menyampaikan jika usia kandungannya sudah memasuki 20 minggu. Hanya saja, dia tak banyak berkomentar karena seolah masih tak percaya akan kehamilannya.