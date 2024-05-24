Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Vicy Melanie Hamil Anak Pertama, Kevin Aprilio Mohon Doa

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 24 Mei 2024 |11:54 WIB
Vicy Melanie Hamil Anak Pertama, Kevin Aprilio Mohon Doa
Vicy Melanie hamil, Kevin Aprilio mohon doa (Foto: IG Kevin)
A
A
A

JAKARTA - Kevin Aprilio datang dengan kabar bahagia. Sang istri, Vicy Melanie, hamil anak pertama.

Kabar ini disampaikan Kevin di laman Instagramnya lewat video pertama mereka melakukan kontrol ke dokter kandungan.

"Hari ini saya dan Vicy ingin menyampaikan kabar yang sangat menggembirakan, tentunya ini blessing banget buat saya dan Vicy, benar-benar nggak nyangka," ujar Kevin Aprilio dikutip Jumat (24/5/2024).

Vicy Melanie Hamil Anak Pertama, Kevin Aprilio Mohon Doa

Vicy kemudian menyampaikan jika usia kandungannya sudah memasuki 20 minggu. Hanya saja, dia tak banyak berkomentar karena seolah masih tak percaya akan kehamilannya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/14/33/3074356/kevin_aprilio-jYdt_large.jpg
Kevin Aprilio Rutin Putar Musik Klasik untuk Perkembangan Otak Kanan Anaknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/06/33/3071587/kevin_aprilio-G7NF_large.jpg
Kevin Aprilio Dikaruniai Anak Pertama, Diberi Nama Kimova Dasha Aprilio
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/12/33/3007446/kevin-aprilio-berharap-punya-anak-tahun-ini-usai-menunda-lantaran-kondisi-finansial-tak-stabil-eY9FPs9TXe.jpg
Kevin Aprilio Berharap Punya Anak Tahun Ini, Usai Menunda Lantaran Kondisi Finansial Tak Stabil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/11/33/3007122/sempat-menunda-kini-kevin-aprilio-ngebet-punya-anak-9xCH7TTqP0.jpg
Sempat Menunda, Kini Kevin Aprilio Ngebet Punya Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/26/33/2975731/kevin-aprilio-akan-umumkan-kabar-bahagia-bersama-sang-istri-soal-kehamilan-KtM67AZ14S.jpg
Kevin Aprilio Akan Umumkan Kabar Bahagia Bersama Sang Istri, Soal Kehamilan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/11/04/33/2700931/kevin-aprilio-blakblakan-alasan-kasih-testimoni-robot-trading-net89-9ibPXWRmRV.jpg
Kevin Aprilio Blakblakan Alasan Kasih Testimoni Robot Trading Net89
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement