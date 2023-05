JAKARTA - Pentolan grup band Vierratale, Kevin Aprilio angkat bicara soal nama rekannya, Widy Soediro Nichlany alias Widi yang dikaitkan dengan vokalis Last Child, Virgoun.

Ia membenarkan bahwa sosok wanita yang bersama Virgoun di sebuah mobil diunggah oleh istrinya, Inara Rusli adalah Widi.

"Kalau nggak salah, mau nggak mau saya harus ikuti kalau nggak salah itu istrinya Virgoun, Mbak Inara ya, ngepost story Virgoun belakangnya tuh foto Widi (Vierratale). Itu emang Widi kalau nggak salah," ungkap Kevin Aprilio dikutip di Kanal YouTube Sambel Lalap Jumat (12/5/2023).

Kevin pun menegaskan bahwa hubungan Widi dengan Virgoun hanyalah sebatas teman semata. Meskipun tak dapat dipungkiri, mereka berdua memang sering bertemu lantaran pekerjaan.

"Tapi emang kemarin saya baru manggung sama Last Child di Parepare, emang gitarisnya Last Child itu, cowoknya Widi ini, main buat Last Child juga. Makanya, relate-nya disitu sebenarnya, satu circle dan satu tongkronganlah kasarnya," jelas Kevin.

Pria 33 tahun itu membantah isu Virgoun menjalin hubungan spesial dengan kawannya Widi. Bahkan secara tegas, ia pun menjamin hal itu tidak akan pernah terjadi.

BACA JUGA: Pengakuan Nikita Mirzani Soal Tampar Anak Keduanya yang Baru Berusia 8 Tahun

"Jadi bukan Widi itu sama Virgoun, bukan itu 1000 persenlah saya jamin. Saya juga sering ketemu Virgoun jadinya. Karena pacarnya Widi sama Last Child itu," imbuhnya.

Follow Berita Okezone di Google News

Kendati demikian, Widi Vierratale mengaku santai menanggapinya, sehingga Kevin bersyukur lantaran Widi tidak terlalu ambil pusing dengan isu miring ini. Adapun Widi dan Virgoun tertangkap kamera sedang dalam satu mobil hanya kebetulan saja. "Widi itu orang paling gak mau pusing, orang yang cuek. Ya Alhamdulillahnya dia gak kepikiran, emang dia gak ngapa-ngapain juga sama Virgoun, emang temen, emang cuma temen. Bisa jamin kalau itu," jelasnya. BACA JUGA: Arfita Dwi Putri Ngaku Tak Dinafkahi Yama Carlos hingga Bayar Cicilan Rumah Sendiri "Ibaratnya Ical ini, gitarisnya Last Child itu dia juga sama Virgoun sahabat banget. Makanya wajar kalau ada Widi semobil juga dan pasti ada Ical disitu," tutur Kevin. Sebagai tambahan informasi, Tenri Ajeng Anisa, wanita yang dituding Inara sebagai selingkuhan Virgoun menyebut nama Widi dalam sebuah konferensi pers. Katanya, unggahan Inara memperlihatkan Virgoun bersama seorang wanita bukanlah dirinya melainkan Widi Vierratale.*

Sebelumnya 1 2 Selanjutnya

Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis Okezone.com tidak terlibat dalam materi konten ini.