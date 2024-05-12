Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Agnez Mo Disentil Netizen Usai Bawakan Lagu Ciptaan Ari Bias Tanpa Izin

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 12 Mei 2024 |15:45 WIB
Agnez Mo Disentil Netizen Usai Bawakan Lagu Ciptaan Ari Bias Tanpa Izin
Agnez Mo disentil netizen usai bawakan lagu ciptaan Ari Bias tanpa izin (Foto: Instagram/agnezmo)
A
A
A

JAKARTA - Agnez Mo disentil netizen usai mengetahui jika sang diva disomasi oleh komposer Ari Bias. Diketahui, somasi tersebut dilayangkan lantaran Agnez Mo membawakan lagu ciptaan Ari Bias berjudul 'Bilang Saja' tanpa izin di tiga buah konser sekaligus.

Terbaru, netizen tampak menyentil Agnez Mo melalui kolom komentar di unggahan terbarunya di Instagram. Dikutip pada Minggu (12/5/2024), pelantun Matahariku itu tengah berpose sambil memperlihatkan bentuk tubuhnya.

"#AGNEZMO," tulisnya secara singkat melalui akun instagram pribadinya.

Unggahan Agnez Mo tersebut sontak ramai dikomentari oleh netizen. Bahkan sebagian dari mereka menyinggung perihal somasi yang dilayangkan Ari Bias.

Agnez Mo

Agnez Mo disentil netizen usai bawakan lagu ciptaan Ari Bias tanpa izin (Foto: Instagram/agnezmo)


"Salut dah sm agnezmo walaupun di gugat 1.5 M tp ga dia gubris gda digubris gda klarifikasi dan tetap fokus sama karir," komentar ahmadsupan***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/206/3184484/agnez_mo-7YjC_large.jpg
Syuting Reacher 4 Rampung, Agnez Mo Apresiasi Kru Produksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/33/3167535/agnez_mo-fxEK_large.jpg
Agnez Mo Suarakan Perdamaian untuk Negeri Lewat Lagu Ibu Pertiwi dan Indonesia Pusaka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/18/33/3163571/agnez_mo-Jdrs_large.jpg
Ari Bias Cabut Laporan Pelanggaran Hak Cipta setelah Kasasi Agnez Mo Dikabulkan MA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/33/3158211/agnez_mo-2NrT_large.jpg
Gaya Agnez Mo dan Anggun C Sasmi Main Bareng di Serial Reacher Season 4
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152480/agnez_mo-ehSc_large.jpg
Agnez Mo Ultah, Adam Rosyadi Tulis Pesan Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/206/3147212/agnez_mo-lxRF_large.jpg
Agnez Mo Kembali Berakting, Resmi Gabung Series Reacher 4
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement