Agnez Mo Disentil Netizen Usai Bawakan Lagu Ciptaan Ari Bias Tanpa Izin

Agnez Mo disentil netizen usai bawakan lagu ciptaan Ari Bias tanpa izin (Foto: Instagram/agnezmo)

JAKARTA - Agnez Mo disentil netizen usai mengetahui jika sang diva disomasi oleh komposer Ari Bias. Diketahui, somasi tersebut dilayangkan lantaran Agnez Mo membawakan lagu ciptaan Ari Bias berjudul 'Bilang Saja' tanpa izin di tiga buah konser sekaligus.

Terbaru, netizen tampak menyentil Agnez Mo melalui kolom komentar di unggahan terbarunya di Instagram. Dikutip pada Minggu (12/5/2024), pelantun Matahariku itu tengah berpose sambil memperlihatkan bentuk tubuhnya.

BACA JUGA: Ari Bias Akan Tempuh Langkah Hukum Jika Agnez Mo dan HW Group Tak Bayar Royalti

"#AGNEZMO," tulisnya secara singkat melalui akun instagram pribadinya.

Unggahan Agnez Mo tersebut sontak ramai dikomentari oleh netizen. Bahkan sebagian dari mereka menyinggung perihal somasi yang dilayangkan Ari Bias.

Agnez Mo disentil netizen usai bawakan lagu ciptaan Ari Bias tanpa izin (Foto: Instagram/agnezmo)





"Salut dah sm agnezmo walaupun di gugat 1.5 M tp ga dia gubris gda digubris gda klarifikasi dan tetap fokus sama karir," komentar ahmadsupan***.