Epy Kusnandar Diringkus di Warung Miliknya Kawasan Kalibata

JAKARTA - Epy Kusnandar diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja. Bintang film Serigala Terakhir itu pun diamankan di warung miliknya kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Hal ini disampaikan oleh Kasat Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat AKBP Indrawienny Panjiyoga.

"Penangkapan dilakukan di sekitar apartemen Kalibata City milik di warung milik saudara EK (Epy Kusnandar-red)," ucap Panjiyoga di kantornya, Jum'at (10/5/2024) malam.

Tak sendiri, Epy Kusnandar diamankan bersama aktor berinisial YG. Panjiyoga menegaskan jika YG merupakan aktor dalam sinetron yang berbeda dengan Epy Kusnandar.