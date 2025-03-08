Epy Kusnandar Sempat Vakum dari Akting Usai Kasus Narkoba, Kini Mulai Comeback

Epy Kusnandar Sempat Vakum dari Akting Usai Kasus Narkoba, Kini Mulai Comeback (Foto: Okezone)

JAKARTA - Epy Kusnandar sempat menghilang dari layar kaca dan vakum dari dunia akting. Ternyata, keputusannya untuk rehat terjadi setelah menyelesaikan masa rehabilitasi akibat kasus dugaan penyalahgunaan narkoba beberapa waktu lalu.

Sang istri, Karina Ranau, mengungkap bahwa Epy sengaja mengambil jeda dari industri hiburan. Bukan hanya untuk pemulihan, tetapi juga untuk melepaskan citra karakter sinetron yang telah begitu melekat pada dirinya.

"Memang dia kepengin move on dari karakter yang selama ini dikenal orang. Kita tidak bermaksud menyinggung pihak tertentu, tapi dia ingin dikenal sebagai Epy Kusnandar, bukan hanya 'kang, kang, kang' saja," ujar Karina Ranau saat ditemui di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Menurut Karina, Epy merasa ingin menjalani hidup tanpa terus dikaitkan dengan karakter yang pernah ia perankan di sinetron.

"Orangnya sudah nggak ada, itu (karakternya) di Bandung, tapi kemana-mana tetap dipanggil nama perannya. Kita mau quality time juga jadi susah," ungkap Karina.

Karena itu, Epy memutuskan untuk menata ulang kariernya dengan lebih fokus ke dunia perfilman.

Saat ini, Epy tengah terlibat dalam proyek film yang dijadwalkan tayang tahun ini. Menurut Karina, sang suami merasa lebih tertantang berakting di film dibanding sinetron karena sering berganti karakter dalam waktu singkat.

"Jadi dia bilang, 'yaudah saya lagi tertantang pengin main film, karena bisa memainkan berbagai macam karakter yang menantang'. Jadi sekarang dia lebih fokus di film, dan alhamdulillah lagi berjalan," lanjutnya.