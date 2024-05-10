Epy Kusnandar Ditangkap, Polisi Sita Barang Bukti Ganja

JAKARTA - Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat mengamankan barang bukti berupa ganja dari penangkapan aktor Epy Kusnandar (EK) dan YG.

Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat AKBP Indrawienny Panjiyoga mengatakan kedua pelaku juga positif ganja setelah dilakukan tes urine.

"Dua-duanya merupakan aktor tetapi di film yang berbeda. Dari kedua orang ini salah satunya kami menemukan barang bukti narkotika jenis ganja," ucap Panjiyoga di kantornya, Jumat (10/5/2024) malam.

BACA JUGA: Postingan Terakhir Epy Kusnandar Sebelum Diciduk Polisi

"Dan dua-duanya setelah kami lakukan urine awal positif narkoba menggunakan ganja," tambahnya.