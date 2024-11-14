Epy Kusnandar Bantu Istri Jaga Warung Setelah Selesai Rehabilitasi Narkoba

JAKARTA - Epy Kusnandar sempat terjerat kasus penyalahgunaan narkoba yang membawanya menjalani rehabilitasi. Ia telah menyelesaikan masa rehabilitasi sejak Agustus 2024 lalu.

Kini, Epy kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Meski sudah sempat tampil kembali di dunia hiburan, sehari-hari Epy lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengelola warung bersama istrinya, Karina Ranau.

Warung tersebut menawarkan berbagai makanan, mulai dari kue-kue tradisional yang biasa disantap untuk sarapan hingga menu pecel lele dan pecel ayam.

Warung ini berlokasi di kawasan apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan, dan Epy pun mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu operasionalnya.

"Sibuk ngewarung. Jualan sarapan, ada kue-kue jadul, pecel lele, dan pecel ayam," kata Epy Kusnandar saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).

Sementara itu, Karina Ranau mengungkapkan bahwa dirinya selalu setia mendampingi sang suami dalam segala situasi, termasuk saat Epy tersandung kasus narkoba. Menurutnya, masalah ini justru memperkuat hubungan mereka.

"Dari awal kenal, pacaran, menikah, sampai diberi ujian, kasih senang, support-nya tetap sama. Justru sekarang kami jadi semakin dekat, apapun yang terjadi kita harus bersatu dan saling menguatkan," ujar Karina Ranau.