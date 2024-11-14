Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Epy Kusnandar Bantu Istri Jaga Warung Setelah Selesai Rehabilitasi Narkoba

Nurul Amanah , Jurnalis-Kamis, 14 November 2024 |07:01 WIB
Epy Kusnandar Bantu Istri Jaga Warung Setelah Selesai Rehabilitasi Narkoba
Epy Kusnandar Bantu Istri Jaga Warung Setelah Selesai Rehabilitasi Narkoba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Epy Kusnandar sempat terjerat kasus penyalahgunaan narkoba yang membawanya menjalani rehabilitasi. Ia telah menyelesaikan masa rehabilitasi sejak Agustus 2024 lalu.

Kini, Epy kembali menjalani aktivitas seperti biasa. Meski sudah sempat tampil kembali di dunia hiburan, sehari-hari Epy lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengelola warung bersama istrinya, Karina Ranau.

Warung tersebut menawarkan berbagai makanan, mulai dari kue-kue tradisional yang biasa disantap untuk sarapan hingga menu pecel lele dan pecel ayam. 

Epy Kusnandar Bantu Istri Jaga Warung Setelah Selesai Rehabilitasi Narkoba
Epy Kusnandar Bantu Istri Jaga Warung Setelah Selesai Rehabilitasi Narkoba

Warung ini berlokasi di kawasan apartemen di Kalibata, Jakarta Selatan, dan Epy pun mempekerjakan beberapa karyawan untuk membantu operasionalnya.

"Sibuk ngewarung. Jualan sarapan, ada kue-kue jadul, pecel lele, dan pecel ayam," kata Epy Kusnandar saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (12/11/2024).

Sementara itu, Karina Ranau mengungkapkan bahwa dirinya selalu setia mendampingi sang suami dalam segala situasi, termasuk saat Epy tersandung kasus narkoba. Menurutnya, masalah ini justru memperkuat hubungan mereka.

"Dari awal kenal, pacaran, menikah, sampai diberi ujian, kasih senang, support-nya tetap sama. Justru sekarang kami jadi semakin dekat, apapun yang terjadi kita harus bersatu dan saling menguatkan," ujar Karina Ranau.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153419/epy_kusnandar-bmXu_large.jpeg
Ingat Umur, Epy Kusnandar Ungkap Wasiat Dimakamkan di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124548/epy_kusnandar-bmVy_large.jpg
Epy Kusnandar dan Karina Ranau Raup Omzet Rp15 Juta Sehari dari Jualan Takjil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/33/3120540/epy_kusnandar-ibPM_large.jpg
Epy Kusnandar Sempat Vakum dari Akting Usai Kasus Narkoba, Kini Mulai Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085383/epy_kusnandar-EAPd_large.jpg
Capek Hadapi Hidup, Epy Kusnandar Healing ke Kampung Halaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3085031/epy_kusnandar-TIRt_large.jpg
Bebas, Epy Kusnandar Batasi Penggunaan Ponsel Usai Tersandung Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/06/33/3059608/epy_kusnandar-IhzL_large.jpg
Selesai Rehabilitasi Narkoba, Istri Epy Kusnandar Minta Netizen Tak Menghujat Suaminya
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement