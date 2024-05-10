Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Postingan Terakhir Epy Kusnandar Sebelum Diciduk Polisi

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |19:10 WIB
Postingan Terakhir Epy Kusnandar Sebelum Diciduk Polisi
Epy Kusnandar ditangkap kasus narkoba (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pesinetron Epy Kusnandar atau berinisial EK baru saja diamankan Polres Metro Jakarta Barat akibat terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Hal itu disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi saat dikonfirmasi awak media ketika membenarkan adanya penangkapan tersebut.

"Iya benar, yang bersangkutan sudah kita amankan terkait penyalahgunaan narkoba" ujar Syahduddi saat dikonfirmasi, Jumat (10/5/2024).

Postingan Terakhir Epy Kusnandar, Sebelum Diciduk Polisi

Dalam kesempatan itu, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Akbp Indrawienny Panjiyoga juga menjelaskan bersangkutan saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh tim penyidik

"EK diamankan bersama rekannya sesama pemain sinetron preman pensiun," terangnya.

Terkait adanya penangkapan pesinetron Epy Kusnandar ini, Okezone mencoba melakukan penelusuran di akun instagram miliknya @epy_kusnandar_official.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/33/3153419/epy_kusnandar-bmXu_large.jpeg
Ingat Umur, Epy Kusnandar Ungkap Wasiat Dimakamkan di Garut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/21/33/3124548/epy_kusnandar-bmVy_large.jpg
Epy Kusnandar dan Karina Ranau Raup Omzet Rp15 Juta Sehari dari Jualan Takjil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/08/33/3120540/epy_kusnandar-ibPM_large.jpg
Epy Kusnandar Sempat Vakum dari Akting Usai Kasus Narkoba, Kini Mulai Comeback
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/14/33/3085548/epy_kusnandar-Iu1L_large.jpg
Epy Kusnandar Bantu Istri Jaga Warung Setelah Selesai Rehabilitasi Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/13/33/3085383/epy_kusnandar-EAPd_large.jpg
Capek Hadapi Hidup, Epy Kusnandar Healing ke Kampung Halaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/12/33/3085031/epy_kusnandar-TIRt_large.jpg
Bebas, Epy Kusnandar Batasi Penggunaan Ponsel Usai Tersandung Kasus Narkoba
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement