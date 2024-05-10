Postingan Terakhir Epy Kusnandar Sebelum Diciduk Polisi

JAKARTA - Pesinetron Epy Kusnandar atau berinisial EK baru saja diamankan Polres Metro Jakarta Barat akibat terjerat kasus penyalahgunaan narkoba.

Hal itu disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol M Syahduddi saat dikonfirmasi awak media ketika membenarkan adanya penangkapan tersebut.

"Iya benar, yang bersangkutan sudah kita amankan terkait penyalahgunaan narkoba" ujar Syahduddi saat dikonfirmasi, Jumat (10/5/2024).

Dalam kesempatan itu, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat Akbp Indrawienny Panjiyoga juga menjelaskan bersangkutan saat ini masih dalam proses pemeriksaan oleh tim penyidik

"EK diamankan bersama rekannya sesama pemain sinetron preman pensiun," terangnya.

Terkait adanya penangkapan pesinetron Epy Kusnandar ini, Okezone mencoba melakukan penelusuran di akun instagram miliknya @epy_kusnandar_official.

