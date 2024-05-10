Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Presiden Jokowi Kirim Karangan Bunga untuk Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |19:33 WIB
Presiden Jokowi Kirim Karangan Bunga untuk Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian
Presidan Jokowi kirim karangan bunga untuk Rizky Febian dan Mahalini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini Raharja resmi menikah pada hari ini Jumat (10/5/2024). Proses akad nikah yang digelar secara tertutup dan hanya dihadiri keluarga itu berlangsung dengan khidmat.

Menurut pantauan di lokasi sejak pukul 08.00 WIB hingga prosesi ijab kabul berakhir, tidak terlihat kerumunan tamu undangan atau pun karangan bunga yang terpasang di sekitaran Hotel Raffles. Karangan bunga baru berdatangan di siang dan sore hari.

Presiden Jokowi Kirim Karangan Bunga untuk Pernikahan Mahalini dan Rizky Febian

Salah satunya, karangan bunga dari Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Dalam karangan bunga tersebut tertulis atas nama Jokowi dan Keluarga yang mengucapkan selamat atas pernikahan kedua mempelai.

"Selamat berbahagia Rizky dan Mahalini, Presiden Jokowi dan keluarga," bunyi keterangan dalam keterangan bunga tersebut.

Karangan bunga dari Jokowi tersebut terpampang di area luar hotel Raffles Jakarta. Sementara beberapa karangan bunga tampak dibawa masuk ke dalam lokasi akad nikah Rizky dan Mahalini, beberapa diantaranya karangan bunga yang dikirimkan oleh stasiun televisi tanah air.

Dalam acara akad nikah yang berlangsung pagi tadi, Rizky dan Mahalini tampak serasi bersanding di meja akad nikah dengan busana adat sunda.

Putra sulung Sule itu tampak gagah dalam balutan beskap putih sementara Mahalini tampak anggun dengan kebaya brokat putih dipadukan kain batik sebagai bawahannya. Melengkapi tampilannya, Mahalini mengenakan siger, kembang goyang, dan ronce melati.

Proses ijab kabul pun terungkap dari Instagram Story ibunda sahabat Mahalini, Keisya Levronka @levihavron. Rizky Febian tampak menjabat tangan wali hakim dan mengucap ijab dan qobul dengan lantang serta hanya dalam satu tarikan nafas.

Rizky Febian mengucap ijab kabul di hadapan penghulu dan dua saksi nikah yakni Dedi Mulyadi (pihak laki-laki) dan Ajik Krisna (pihak perempuan) serta seluruh tamu.

Menikahi Mahalini, Rizky Febian memberikan mahar uang tunai sebesar 10.050.000 rupiah dan logam mulia sebanyak 20 dan 24 gram.

"Ananda Rizky Febian Andiansyah bin Sutisna saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan ananda Ni Ketut Mahalini Ayu Raharja binti I Gede Suraharja dengan mas kawin berupa uang tunai 10.050.000 dan logam mulia 20 dan 24 gram dibayar tunai," ujar wali hakim dikutip dari Instagram @levihavron, Jumat (10/5/2024).

"Saya terima nikah dan kawinnya Ni Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin tersebut tunai," jawab Rizky Febian dengan lantang.

Telusuri berita celebrity lainnya
