Epy Kusnandar Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba

JAKARTA - Aktor Epy Kusnandar diamankan polisi terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Tak sendiri, sang aktor ditangkap bersama beberapa pemain sinetron Preman Pensiun.

"Yang bersangkutan sudah kami amankan terkait penyalahgunaan narkoba," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi saat dikonfirmasi awak media, pada Jumat (10/5/2024).

Di lain pihak, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga membenarkan Epy Kusnandar diamankan bersama beberapa aktor lainnya. Namun polisi masih belum bisa mengungkap identitas pelaku lain.

Tak hanya itu, Panjiyoga juga belum bisa mengungkap barang bukti narkoba yang diamankan dari penangkapan tersebut. "Mohon beri waktu ya," katanya.*

