HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Epy Kusnandar Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |18:56 WIB
Epy Kusnandar Ditangkap Polisi Terkait Kasus Narkoba
Epy Kusnandar tertangkap narkoba. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Aktor Epy Kusnandar diamankan polisi terkait dugaan penyalahgunaan narkotika. Tak sendiri, sang aktor ditangkap bersama beberapa pemain sinetron Preman Pensiun.

"Yang bersangkutan sudah kami amankan terkait penyalahgunaan narkoba," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat, Kombes Pol M Syahduddi saat dikonfirmasi awak media, pada Jumat (10/5/2024).

Di lain pihak, Kasat Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Indrawienny Panjiyoga membenarkan Epy Kusnandar diamankan bersama beberapa aktor lainnya. Namun polisi masih belum bisa mengungkap identitas pelaku lain.

Epy Kusnandar ditangkap polisi terkait kasus narkoba. (Foto: STARPRO Indonesia)

Tak hanya itu, Panjiyoga juga belum bisa mengungkap barang bukti narkoba yang diamankan dari penangkapan tersebut. "Mohon beri waktu ya," katanya.*

(SIS)

