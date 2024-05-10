Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hadir di Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini, Ustad Maulana Berikan Nasihat

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |12:01 WIB
Hadir di Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini, Ustad Maulana Berikan Nasihat
Ustadz Maulana berikan nasihan pernikahan Rizky Febian dan Mahalini (Foto: Okezone)
JAKARTA - Muhammad Nur Maulana atau Ustadz Maulana hadir dalam akad pernikahan Rizky Febian dan Mahalini Raharja yang digelar di Hotel Rafles, Jakarta, Jumat (10/5/2024). Di hari bahagia itu, Ustadz Maulana hadir untuk memberikan nasihat pernikahan.

Kepada Rizky Febian, Ustadz Maulana menitipkan pesan agar putra Sule itu selalu sabar sebagai kepala keluarga untuk menuntun Mahalini dalam setiap langkah mereka menjalani kehidupan pernikahan.

Hadir di Pernikahan Rizky Febian dan Mahalini, Ustad Maulana Berikan Nasihat

Terlebih Mahalini baru menjadi seorang mualaf sehingga tentunya memerlukan banyak bimbingan dari sang suami.

"Ada tiga ya. Yang pertama saya berikan nasihat kepada iki untuk bersabar terhadap pasangan," ujar Ustad Maulana dijumpai di Hotel Raffles, Jakarta Selatan, Sabtu (10/5/2024).

Sementara untuk Mahalini, Ustadz Maulana mengingatkan agar selalu taat kepada suaminya agar rumah tangga mereka selalu damai, penuh kasih sayang dan berlimpah rahmat dari Allah SWT.

"Kalau Mahalini saya tekankan, untuk taat kepada suami, kemudian keduanya untuk sakinah mawadah warohmah," pungkasnya.

