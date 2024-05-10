Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Foto Mesra Andrew Andika dan Lucinta Luna Kembali Dibahas usai Heboh Isu Perselingkuhan

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 10 Mei 2024 |08:29 WIB
Foto Mesra Andrew Andika dan Lucinta Luna Kembali Dibahas usai Heboh Isu Perselingkuhan
Foto mesra Andrew Andika dan Lucinta Luna kembali dibahas usai heboh isu perselingkuhan. (Foto: Instagram/@tengkudewiputri_tdp)
A
A
A

JAKARTA - Tengku Dewi Putri membongkar perselingkuhan suaminya, Andrew Andika, lewat Insta Story, pada 8 Mei 2024. Dalam unggahannya, sang influencer mengunggah bukti chat dan foto perselingkuhan suaminya. 

Dewi mengklaim, Andrew berulang kali selingkuh dengan berbagai perempuan, termasuk para pekerja seks komersial (PSK). Bahkan, dia mengantongi foto saat suaminya tersebut tidur bareng dengan perempuan lain.

Ironisnya, perselingkuhan itu dilakukan Andrew Andika saat Tengku Dewi Putri tengah hamil besar. Warganet pun kembali menyinggung skandal foto mesra sang aktor dengan influencer transgender Lucinta Luna yang sempat heboh tahun 2018. 

Dalam foto tersebut, pria mirip Andrew tersebut tampak berbaring di ranjang sambil telanjang dada. Di sampingnya, turut berbaring Lucinta Luna dalam balutan lingerie. Saat itu, sang aktor dan Lucinta sempat menanggapi beredarnya foto tersebut. 

Andrew mengaku, tak mengingat persis kapan foto tersebut diambil. Dia beralasan karena banyak orang yang ingin berfoto bersamanya. Sementara Lucinta terlihat enggan menanggapi skandal foto mesranya dengan sang aktor.

Foto mesra Andrew Andika dan Lucinta Luna kembali dibahas netizen usai perselingkuhannya dibongkar istri. (Foto: Instagram/@tengkudewiputri_tdp)

"Duh, untuk apa juga dibahas sih? Enggak bagus juga kan dia sudah menikah," tutur sang influencer

Seorang warganet tampak mengungkit kembali masalah itu di kolom komentar unggahan terakhir @tengkudewiputri_tdp di Instagram. "Berarti dulu sama Lucinta Luna benar dong ya. Sebelum menikah," ujar @roe***

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
