JAKARTA - Sinopsis film Knock Knock akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Knock Knock adalah film thriller tahun 2015 yang disutradarai oleh Eli Roth, yang juga menulis naskahnya bersama Guillermo Amoedo dan Nicolás López.

Film ini dibintangi oleh Keanu Reeves, Lorenza Izzo, dan Ana de Armas. Film ini dirilis pada 9 Oktober 2015, oleh Lionsgate Premiere. Knock Knock adalah remake dari Death Game (difilmkan pada tahun 1974, tidak dirilis hingga tahun 1977), yang disutradarai oleh Peter S. Traynor dan dibintangi oleh Sondra Locke dan Colleen Camp.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes, 37% dari 76 ulasan kritikus adalah positif, dengan nilai rata-rata 5,2/10.

Sinopsis Film Knock Knock

Arsitek dan pria yang bahagia menikah, Evan Webber, memiliki rumah sendiri dan anjingnya, yang bernama Monkey, pada akhir pekan Hari Ayah karena pekerjaan dan janji terapi fisik untuk cedera bahu sementara istrinya dan anak-anaknya pergi berlibur ke pantai sesuai rencana keluarga. Istrinya, Karen, seorang seniman sukses, meninggalkan asisten mereka, Louis, bertanggung jawab atas patungnya yang perlu dipindahkan ke galeri seni untuk pamerannya.

Dua wanita, Genesis dan Bel, mengetuk pintu Evan saat hujan lebat. Basah kuyup, mereka memberitahunya bahwa mereka mencari alamat pesta. Karena telepon mereka tidak berfungsi, Evan membiarkan mereka masuk untuk mengeringkan diri dan menggunakan internet untuk menghubungi tuan rumah pesta. Dia memberi mereka jubah agar mereka bisa mengeringkan pakaian mereka di mesin pengeringnya. Para gadis itu membuat diri mereka nyaman dan menggoda Evan sambil dia memesan Uber untuk mereka dan memutar beberapa rekaman vinyl lamanya dari masa-masanya sebagai DJ. Mereka kemudian menghilang ke kamar mandi ketika sopir mereka tiba. Evan membawa pakaian mereka dan menemukan mereka telanjang. Dia mencoba meyakinkan mereka untuk pergi, tetapi saat mereka mulai memaksa dirinya, dia menyerah dan berhubungan seks tiga orang dengan mereka.

Keesokan paginya, Evan mengetahui bahwa patung istrinya telah dirusak oleh para gadis. Ketika Evan mengancam akan menelepon polisi, para gadis mengklaim bahwa mereka di bawah umur. Vivian, seorang teman Karen, mampir untuk melihat apakah Evan membutuhkan bantuan. Melihat Genesis, Vivian pergi dengan marah. Ketika Evan mengancam akan melaporkan perampokan, mereka menyerah dan setuju untuk dibawa pulang.

Kemudian dia kembali ke rumah dan membersihkan kekacauan yang dibuat oleh para gadis. Genesis memukulnya dengan salah satu patung istrinya dan membuatnya pingsan. Bel mendekatinya dalam upaya merayunya. Awalnya, Evan menolak, tetapi para gadis mengancam akan menghubungi istrinya melalui FaceTime kecuali dia setuju melakukan apa yang mereka minta. Dia diikat di tempat tidur, dan Bel memperkosanya sementara Genesis merekam segalanya, memanggilnya sebagai seorang pedofil. Namun, Evan berhasil melepaskan diri dan menendang Bel jatuh. Dia menyerang Genesis, tetapi dia menusuknya dengan garpu; dia dan Bel mengikatnya ke kursi dengan kabel listrik.

