Kolaborasi Romantis Rizky Febian dan Mahalini dalam Single Bermuara

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini mempersembahkan kolaborasi mereka dalam single berjudul 'Bermuara'. Single tersebut bahkan mulai dirilis pada hari ini, Jumat (3/5/2024) dan sudah tersedia di semua platform DSP utama.

Single 'Bermuara' sendiri merupakan sinergi kreatif dari label masing-masing, yakni RFAS Music & HITS Records. Bahkan, lagu ini juga turut menandai tonggak penting dalam perjalanan romantis Rizky Febian dan Mahalini.

Dengan aransemen musik kontemporer dan penyampaian yang tulus, 'Bermuara' mengajak pendengar dalam perjalanan yang memikat melalui berbagai emosi cinta. Bahkan lagu ini juga bertujuan untuk menyentuh hati pendengarnya.

"Semoga dapat menjadi sumber kenyamanan dan inspirasi bagi pendengar di seluruh Indonesia," ujar Rizky Febian dan Mahalini.

Kolaborasi romantis Rizky Febian dan Mahalini dalam single 'Bermuara' (Foto: IST)

"Kami percaya bahwa 'Bermuara' akan menginspirasi hubungan yang mendalam dengan setiap pendengar," lanjutnya.