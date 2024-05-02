Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Rizky Febian dan Mahalini Bagikan Momen Foto Latar Biru, Buat Buku Nikah?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Kamis, 02 Mei 2024 |21:46 WIB
Rizky Febian dan Mahalini Bagikan Momen Foto Latar Biru, Buat Buku Nikah?
Rizky Febian dan Mahalini bagikan foto latar biru (Foto: Instagram/@rizkyfbian)
A
A
A

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini semakin terang-terangan membagikan sejumlah persiapan menjelang pernikahan mereka. Pasalnya rangkaian acara pernikahan mereka akan dimulai pada Minggu, 5 Mei 2024.

Salah satu potret persiapan pernikahan mereka yakni dengan memamerkan proses pengambilan foto berlatar biru yang identik dengan pas foto buku nikah khusus Islam.

Momen pengambilan pas foto nikah tersebut tampak diabadikan dalam sebuah video yang turut diunggah di akun Instagram Rizky Febian dan juga Mahalini.

“Satu tuju #beRMuara keabadian,” tulis keterangan unggahan di akun Instagram @rizkyfbian dan @mahaliniraharja, Kamis, (2/5/2024).

Rizky Febian dan Mahalini

Rizky Febian dan Mahalini bagikan foto latar biru (Foto: Instagram/@rizkyfbian)

Seperti pas foto nikah pada umumnya, Rizky Febian dan Mahalini terlihat kompak mengenakan atasan kemeja putih panjang. Mereka tampak berpose mesra di depan latar belakang berwarna biru.

Ekspresi bahagia tampak begitu terpancar dari raut wajah keduanya.

Rizky dan Mahalini terlihat beberapa kali melempar berbagai ekspresi dan pose. Mahalini bahkan tak sungkan bergelayut manja di dekapan Rizky Febian.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/25/33/3117039/rizky_febian_dan_mahalini-4SXb_large.jpg
Rizky Febian Salut dengan Pengorbanan Mahalini demi Kelahiran Selina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/16/33/3114445/mahalini_raharja-2i0Q_large.jpg
Unik, Nama Panggilan Anak Mahalini dan Rizky Febian Terinspirasi dari Kedua Neneknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/25/33/3107686/mahalini_dan_rizky_febian-YOKj_large.jpg
Rizky Febian Curhat, Sepi Job Jelang Mahalini Melahirkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086935/rizky_febian_dan_mahalini-e72G_large.jpg
Rizky Febian Yakinkan Pernikahannya dengan Mahalini Sesuai Syariat Islam, Ini Buktinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/18/33/3086876/rizky_febian-XZCw_large.jpg
Rizky Febian Hadiri Sidang Itsbat Nikah di PA Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/11/33/3084676/rizky_febian_dan_mahalini-UYCA_large.jpg
Itsbat Nikah Rizky Febian dan Mahalini Bisa Ditolak Pengadilan, Jika
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement