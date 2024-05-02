Rizky Febian dan Mahalini Bagikan Momen Foto Latar Biru, Buat Buku Nikah?

JAKARTA - Rizky Febian dan Mahalini semakin terang-terangan membagikan sejumlah persiapan menjelang pernikahan mereka. Pasalnya rangkaian acara pernikahan mereka akan dimulai pada Minggu, 5 Mei 2024.

Salah satu potret persiapan pernikahan mereka yakni dengan memamerkan proses pengambilan foto berlatar biru yang identik dengan pas foto buku nikah khusus Islam.

Momen pengambilan pas foto nikah tersebut tampak diabadikan dalam sebuah video yang turut diunggah di akun Instagram Rizky Febian dan juga Mahalini.

“Satu tuju #beRMuara keabadian,” tulis keterangan unggahan di akun Instagram @rizkyfbian dan @mahaliniraharja, Kamis, (2/5/2024).

Rizky Febian dan Mahalini bagikan foto latar biru (Foto: Instagram/@rizkyfbian)

Seperti pas foto nikah pada umumnya, Rizky Febian dan Mahalini terlihat kompak mengenakan atasan kemeja putih panjang. Mereka tampak berpose mesra di depan latar belakang berwarna biru.

Ekspresi bahagia tampak begitu terpancar dari raut wajah keduanya.

Rizky dan Mahalini terlihat beberapa kali melempar berbagai ekspresi dan pose. Mahalini bahkan tak sungkan bergelayut manja di dekapan Rizky Febian.