Lolos DPR di Usia 28 Tahun, Verrel Bramasta Jadi Anggota Termuda?

JAKARTA - Verrell Bramasta lolos menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 di usia 28 tahun. Hal itu membuat bintang sinetron 'Putri dan Pangeran' disebut-sebut sebagai anggota termuda yang lolos menjadi dewan.

Diketahui, pria yang tengah dekat dengan Putri Zulkifli Hasan itu mampu meraih 98.810 suara dalam pemilu. Hal itu membuat Verrell pun akan dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota DPR RI dari pada tanggal 1 Oktober 2024 mendatang.

Lantas benarkan Verrell akan menjadi anggota DPR RI termuda?

"Sampai sekarang belum tau menjadi Anggota Dewan termuda. Tapi kalau artis termuda lolos ke Senayan sih benar," ujar Verrel Bramasta saat dihubungi lewat telepon, Kamis (2/5/2024).

Verrell Bramasta lolos DPR RI di usia 28 tahun (Foto: Instagram/bramastavrl)





"Pastinya saya bersyukur, kerja keras dan usaha yang dijalani memberikan hasil yang diharapkan," sambungnya.

Kakak dari Athalla Naufal ini mengaku tak menyangka jika karier politik yang dibangunnya dari dunia hiburan bisa membawanya menjadi anggota DPR RI. Bahkan pencapaiannya tersebut sama sekali tidak pernah dibayangkan.

"Nggak menyangkalah anak muda dari entertainment mengikuti kontestasi politik, targetnya enggak nyampe segitu ya," beber Verrel.