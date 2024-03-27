Venna Melinda Berharap Verrell Bramasta Lanjut Kuliah Usai Lolos Jadi Anggota DPR

JAKARTA - Venna Melinda jelas merasa bangga lantaran putra sulungnya lolos menjadi anggota DPR. Akan tetapi, ia meminta agar Verrell Bramasta bisa kembali melanjutkan pendidikannya ke jenjang kuliah demi mengasah wawasannya.

Sebagai mantan anggota dewan, Venna Melinda paham betul bahwa rekan kerja sang anak, hampir seluruhnya akan bergelar Magister.

"Jadi kamu harus kuliah karena (rekan kerja) kamu S2 semua. Kamu nggak upgrade knowledge kamu akan keteteran. Kalau bahasa Inggris dia bagus," kujarata Venna Melinda di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa, 23 Maret 2024.

"Jadi buat aku dia harus kuliah yang buat dia tambah knowledge dan akreditasi yang bagus," sambungnya.

Venna Melinda berharap Verrell Bramasta lanjut kuliah usai lolos DPR (Foto: Instagram/vennamelindareal)

Venna Melinda menjelaskan bahwa Verrell berencana mengambil short course di Inggris atau bisa juga kuliah via online. Asalkan universitasnya terakreditasi baik.