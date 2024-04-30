Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Makin Lengket dengan Putri Zulkifli Hasan, Netizen Berharap Verrell Bramasta Go Public!

Vania Ika Aldida , Jurnalis-Selasa, 30 April 2024 |13:05 WIB
Makin Lengket dengan Putri Zulkifli Hasan, Netizen Berharap Verrell Bramasta Go Public!
Netizen berharap Verrell Bramasta dan Putri Zulhas go publik (Foto: Instagram/bramastavrl)
A
A
A

JAKARTA - Kedekatan Verrell Bramasta dengan Putri Zulkifli Hasan belakangan menjadi perbincangan hangat di kalangan netizen. Meski banyak yang menyebut jika keduanya serasi, sebagian netizen justru merasa bahwa Verrell dan Putri Zulhas tak cocok.

Bukan hanya lantaran perbedaan usia antara keduanya. Latar belakang pekerjaan yang berbeda, dimana Putri Zulhas berasal dari kalangan politik sedangkan Verrell merupakan aktor, membuat hubungan keduanya menuai pro kontra.

Hal itu membuat banyak orang yang ragu dengan kelangsungan hubungan Verrell dan Putri Zulhas.

“Berenang di lautan faktaaa ga cocok asliiii,” kata putriina***.

Verrell Bramasta dan Putri Zulhas

Netizen berharap Verrell Bramasta dan Putri Zulhas go publik (Foto: Instagram/bramastavrl)

“Klo bukan anak ketum dn orang tajir kek pak zul, gak mungkin lah Verrel mau,” tutur @marya***.

“Gak cocok jadi pasangan…,” timpal @arshakaco***.

Meski begitu, ada pula yang tetap memberikan dukungan pada pasangan ini. Bahkan banyak yang menyebut nika wibawa Verrell lebih terlihat saat berdampingan dengan Putri Zulhas.

"Aku sih setuju aja karena kakak ini punya latar belakang yang bagus, karir bagus, bisnis woman, mandiri, sudah punya banyak aset tentunya, yang terpenting satu agama,” nener @keysaal***.

“Ga usah pada hujat..jodoh sudah Allah Swt yg menentukan ..yg penting jika benar mereka yg jalanin.. sehat2 kak putri dan verrel..makin sukses," jelas aat***.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
