HOT GOSSIP

Aktor Kamen Rider Kirato Wakayama Ditangkap Atas Tuduhan Pembunuhan

Naufal Rafi Alhuda , Jurnalis-Jum'at, 03 Mei 2024 |00:15 WIB
Kirato Wakayama ditangkap atas tuduhan pembunuhan.
Kirato Wakayama ditangkap atas tuduhan pembunuhan. (Foto: YouTube/Shochikuch)
TOKYO - Kirato Wakayama, mantan aktor cilik pemeran Kamen Rider ditangkap polisi atas kasus pembunuhan. Kasus tersebut bermula dari temuan dua mayat yang terbakar di tepi Sungai Nasu, Prefektur Tochigi, Jepang, pada 16 April silam. 

Dua mayat yang diidentifikasi sebagai Ryutaro Takarajima (55) dan istrinya, Sachiko (56) itu diikat dan dibungkus dalam kantong plastik. Polisi menyebut, keduanya meninggal karena dicekik sebelum akhirnya dibakar.

Setelah melewati penyelidikan beberapa minggu, polisi akhirnya menangkap mantan aktor berusia 21 tahun tersebut, pada 1 Mei 2024. Bersamanya, turut ditahan tiga orang lainnya: Ryoken Hirayama, Hikaru Sasaki, dan Kim Kwang Ki. 

Kyodo News melaporkan, Kirato dan Kwang Ki diduga menyerang korban di sebuah rumah kosong di Tokyo, pada 15 April 2024. Mereka kemudian meminjam mobil Hirayama untuk membuang mayat kedua orang tersebut ke Tochigi. 

Kirato Wakayama, aktor Kamen Rider ditangkap atas kasus pembunuhan. (Foto: Japan Today)

