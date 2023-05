DERETAN grup band rock Jepang terbaik. Diketahui, Jepang telah menjadi salah satu trend center di dunia hiburan. Salah satu hiburan Jepang yang paling terkenal di seluruh dunia adalah karya visual khas Jepang yang disebut dengan anime. Namun selain anime, musik Jepang juga banyak didengarkan dan menjadi salah satu musik yang sangat enak untuk didengarkan.

Alasan mengapa musik Jepang enak untuk didengar adalah karena ada yang namanya chord progresi. Progresi chord ini bernuansa emosional dan populer di lagu-lagu Jepang sehingga banyak digunakan pula oleh musisi lain di seluruh dunia.

"Apa yang membuat chord ini enak adalah nuansa campur-campur antara bahagia dan sedih. Dan itulah yang membuat chord ini semakin menyenangkan untuk didengar," ujar Eka Gustiwana dikutip dari YouTube Eka Gustiwana, Rabu (26/04/2023)

Dari banyaknya aliran genre musik, Rock adalah aliran yang paling digandrungi. Bahkan ada banyak grup band rock yang populer di Jepang. Oleh karena itu, berikut okezone rangkum 10 grup band rock Jepang terbaik dilansir dari berbagai sumber:

Alice Nine





Nama band rock Jepang pertama adalah Alice Nine. Band yang berdiri sejak 2004 ini merupakan band dengan genre visual kei. Beranggotakan Shou, Tora, Hiroto dan Saga, Alice Nine mulai terkenal di Jepang pada 2007 berkat single yang berjudul "Jewels". Seiring berjalannya waktu, Alice Nine semakin berkembang dengan menambah unsur-unsur lain di musiknya.

UVERworld

Selanjutnya ada UVERworld yang telah berdiri sejak tahun 2003 silam. Band ini terkenal dengan lagu-lagunya yang keras namun sangat enak untuk didengar. Bahkan, UVERworld telah merilis lebih dari dua puluh single dengan menjual lebih dari dua juta kopi di seluruh dunia.

Versailles

Selanjutnya ada band yang berdiri pada 2007 bernama Versailles. Band ini dikenal karena memiliki gaya bermusik yang kreatif dalam berbagai sisi. Oleh sebab itu, band ini begitu digandrungi di seluruh dunia. Sayangnya, Versailles memutuskan bubar pada 2012 silam. Namun meski demikian, lagu-lagu mereka masih sering didengar dan dibawakan oleh band-band lain.

Girugamesh Di urutan berikutnya ada Girugamesh yang berdiri pada 2003. Band dengan aliran Nu Metal ini memiliki banyak lagu bernuansa keras yang populer hingga ke seluruh dunia. Puncak popularitas Girugamesh terjadi setelah mereka setelah merilis album bertajuk "Reason of Crying" pada 2007. Sejak saat itulah mereka mulai banyak tampil di konser internasional. Dir En Grey Berikutnya ada band bernama Dir En Grey. Band yang dipimpin oleh vokalis bernama Kyo ini berdiri sejak tahun 1997 dan aktif hingga kini. Sepanjang perjalanannya, Dir En Grey telah merilis delapan album dan berhasil tur ke berbagai negara dimana saat di Amerika Serikat mereka pernah membuat konser tanpa ada satupun lagu berbahasa Inggris di dalamnya. One Ok Rock Nama band Jepang terbaik berikutnya adalah One Ok Rock. Band yang dibentuk pada 2005 ini merupakan band dengan kualitas yang luar biasa. Puncak popularitas band ini bermula saat salah satu lagu mereka yang berjudul "The Beginning" dipilih menjadi soundtrack film live action terkenal yang diangkat dari sebuah manga berjudul Rurouni Kenshin. The Gazette The Gazette merupakan band rock Jepang yang disebut sebagai salah satu yang terbaik. Berdiri sejak 2002, lagu-lagu The Gazette telah banyak merajai top chart musik Jepang. Bahkan saat ini, The Gazette menjadi salah satu grup rock Jepang terlaris sepanjang sejarah. X Japan X Japan merupakan band rock dengan usia tertua dalam daftar ini. Berdiri sejak 1982, X Japan sempat bubar pada 1997 dan kembali aktif pada tahun 2007. Band ini diketahui telah memiliki banyak fans di seluruh dunia. Bahkan karya-karya X Japan dapat menyaingi popularitas grup musik rock dari negara-negara barat. SCANDAL Nama band rock Jepang terbaik berikutnya adalah SCANDAL. Band yang personilnya merupakan wanita seluruhnya ini beranggotakan Haruna Ono, Mami Sasazaki, Tomomi Ogawa, dan Rina Suzuki. Popularitas band ini tidak lepas dari karya mereka yang dijadikan soundtrack dari berbagai anime populer seperti Bleach dan Fullmetal Alchemist. L'Arc-en-Ciel Band rock Jepang terbaik sepanjang masa dapat disematkan pada L'Arc-en-Ciel. Band yang berdiri pada tahun 1991 ini mengawali puncak popularitas mereka pada tahun 1998 berkat single berjudul "Winter Falls" yang menempati posisi teratas dalam tangga lagu Oricon. Bahkan setahun kemudian, mereka berhasil merilis album yang rilis di seluruh dunia berjudul "Ark" dan "Ray".*

