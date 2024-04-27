Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Horor Gading Marten ketika Nonton Timnas U-23, Ada yang Ikutan Teriak

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 27 April 2024 |11:01 WIB
Cerita Horor Gading Marten ketika Nonton Timnas U-23, Ada yang Ikutan Teriak
Gading Marten bagikan kisah horor saat nonton Timnas Indonesia U-23 (Foto: IG Gading)
JAKARTA - Di balik euforia kemenangan Timnas Indonesia U-23 di ajang Piala Asia hingga lolos babak semifinal, terselip kisah horor yang bikin merinding bagi Gading Marten. Hal ini terjadi saat dirinya tengah merayakan kemenangan Garuda Muda yang memulangkan Korea Selatan lewat drama adu penalti.

Mantan suami Gisella Anastasia tu tampak merekam momen lewat layar kaca saat para pendukung yang menyaksikan langsung di stadion Abdullah bin Khalifa di kota Doha, Qatar berselebrasi bersama usai Pratama Arhan menjebol gawang Korea Selatan. Gading ikut berselebrasi dengan berteriak.

Cerita Horor Gading Marten ketika Nonton Timnas U-23, Ada yang Ikutan Teriak

Ketika mendengar lagi rekamannya itu, Gading baru menyadari bahwa ada yang ikut teriak usai suara teriakannya menggema. Padahal, Gading tengah menonton sendirian, tak ada yang menemaninya. Entah suara siapa yang terdengar dalam rekaman itu.

"Setelah gw denger lagi, kok ada yg teriak juga wooo Padahal nontonnya sendiri..nyaaaaaaaaawwww!!!!!," ujar Gading Marten dikutip dari unggahan Instagram Story akun pribadinya @gadiiing, Sabtu (27/4/2024).

Alih-alih merasa ketakutan, Gading pun melempar candaan terkait peristiwa yang terjadi kepadanya di momen tersebut.

"Hmmm ya udahlah ya mungkin" dia " happy juga timnas menang," pungkasnya.

Usai mengalami peristiwa horor itu, Gading tak lupa untuk mengungkap rasa bangganya atas pencapaian Garuda Muda. Dia mengaku sampai menangis melihat kerja keras Pratama Arhan dkk yang pantang menyerah meski harus berakhir dengan drama adu penalti. Gading berharap para pemain terus berjuang mengeluarkan kemampuan terbaiknya di babak selanjutnya.

"Bangga sekali sama pahlawan-pahlawan garuda muda ini aduhhh. Sampai nangis nontonnya.. deg-degan iyaaaa tapi seneng banget sama perjuangan kalian. Terima kasih.. Terima kasih terima kasih. Memang perjuangan belum selesai, tapi it was a night to remember for all of us," ujar Gading Marten.

