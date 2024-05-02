Sandra Dewi Sengaja Tutup Akun Instagram, Sakit Hati Anak Dibully Netizen

JAKARTA - Akun Instagram Sandra Dewi, @sandradewi88 mendadak raib, pada pertengahan April silam. Kala itu, banyak asumsi bahwa hilangnya akun sang aktris terkait kasus korupsi yang melibatkan suaminya, Harvey Moeis.

Namun kuasa hukum sang aktris, Harris Arthur Hedar meluruskan asumsi tersebut. Dia menyebut, kliennya punya alasan kuat menutup akun Instagram yang kini hanya memiliki 24,3 juta follower tersebut.

Harris mengatakan, Sandra Dewi sengaja menutup akun Instagram tersebut karena merasa sakit hati. Sang aktris mengaku tidak terima jika warganet melampiaskan kekesalan atas kasus suaminya kepada kedua anaknya.

“Sambil menahan tangis, dia bilang, ‘Anak saya dibully. Itu membuat saya sakit hati. Lebih baik akun Instagram itu ditutup saja’,” ujar Harris Arthur Hedar menirukan curhatan sang aktris dikutip dari Intens Investigasi, pada Kamis (2/5/2024).

Sang pengacara menilai, hujatan dan komentar jahat yang dilayangkan warganet kepada kedua anak kliennya terbilang sadis. Apalagi mengingat, Raphael dan Mikhael Moeis, masih di bawah umur.

“Sadis banget! Itu anak berdua masih kecil loh. Kalau ketahuan tuh orang-orang yang membully bisa dituntut nanti,” ungkapnya dengan nada kesal.

Klarifikasi kuasa hukum Sandra Dewi tersebut menguatkan pernyataan Ketut Sumedana, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung yang menyebut hilangnya akun Instagram Sandra Dewi tidak terkait kasus korupsi suaminya.