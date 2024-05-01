Kasus Penipuan Manajer Bikin Fuji Sulit Menghafal Naskah Gegara Mood Terganggu

JAKARTA - Kasus penipuan yang dilakukan manajer Fuji terhadap sang artis sampai saat ini masih bergulir di Polres Metro Jakarta Selatan.

Hal itu membuat Fuji pun merasa jika kasus tersebut sudah mengganggu kesibukannya sebagai seorang figur publik. Apalagi, saat kepikiran dengan kasus tersebut, Fuji mengaku sering kali kesulitan menghafal naskah.

BACA JUGA: Fuji Pernah Punya Ketiak Gelap Sampai Tak Pede Pakai Tanktop

"Ditunggu di pengadilan aja ya, masih bergulir. Cuma aku nggak mau ambil pusing sih karena nanti kerjaan ku ambyar aja," kata Fuji dalam kanal YouTube Denny Sumargo, Rabu, 1 Mei 2024.

"Kadang aku lagi baca script, karena dibenak ada permasalahan itu jadi susah banget ya hapalinya," imbuhnya.

Fuji sulit menghafal naskah gegara kepikiran kasus penipuan manajernya (Foto: Instagram/fuji_an)





Manajer yang tak disebutkan namanya itu diketahui sudah memiliki kedekatan dengan Fuji. Hal itulah yang membuat mantan pacar Thariq Halilintar tersebut merasa sangat kecewa.